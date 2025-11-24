कफ सिरप तस्कर के माफिया कनेक्शन की जांच में जुटी वाराणसी पुलिस, जोड़ रही तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कफ सीरप की तस्करी के मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के माफियाओं से रिश्ते खंगालने में पुलिस जुट गई है। पुलिस की जांच इंटरनेट मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे एक वीडियो में जौनपुर के जौनपुर के माफिया के सामने शुभम द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई करते दिखने के बाद घूमी है।

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आइजी अमिताभ ठाकुर के द्वारा डीजीपी को पत्र लिखकर दोनों के रिश्तों की जांच करने की मांग उठाने से आरोप को नया बल मिला है। सोनभद्र में कफ सीरप की भारी खेप बरामदगी में बाद गाजियाबाद पुलिस ने फेंसिडिल सीरप के गैर चिकित्सकीय उपयोग का राजफाश किया था।

पुलिस की जांच में वाराणसी के कायस्थान प्रह्लादघाट निवासी शुभम जायसवाल को पुलिस ने मुख्य आरोपित बनाया था। जिसके बाद औषधि विभाग ने जांच करानी शुरू की तो यह तथ्य उभरकर सामने आया कि 100 करोड़ की हेराफेरी हुई है। पता चला कि रांची की मेसर्स शैली ट्रेडर्स ने वाराणसी की 92 फर्मों के जरिए 89 लाख फेंसीडिल की शीशी खपाई है।

पुलिस और औषधि विभाग शुभम को पकड़ पाती उससे पहले उसने सुरक्षित ठिकाना ढूंढ़ लिया। अब पुलिस की एसआइटी उसे ढूंढ़ रही है। शहरियों के बीच शुभम और जौनपुर के माफिया के रिश्तों की चर्चा के बीच आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल उठाने से पुलिस सक्रिय हुई है।