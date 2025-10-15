वाराणसी में आनलाइन शेयर ट्रेडिंग के बहाने 1.98 करोड़ की साइबर ठगी
वाराणसी में एक व्यक्ति ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के चक्कर में 1.98 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का शिकार हो गया। साइबर अपराधियों ने उसे ऊंचे मुनाफे का लालच देकर फंसाया और धीरे-धीरे बड़ी रकम निवेश करवा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी: आनलाइन शेयर ट्रेडिंग के बहाने साइबर ठगों ने दो लोगों से 1.98 करोड़ की साइबर ठगी की। इस मामले में साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।
मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के करदमेश्वर नगर, कंचनपुर निवासी अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि बीते 13 अगस्त को आरुषी मेहता नाम की महिला ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। उसने खुद को मोती लाल ओसवाल फाइनेंसियल सर्विस ग्रुप की सहायक बताते हुए शेयर ट्रेडिंग में निवेश कराकर प्रतिदिन पांच प्रतिशत लाभ दिलाने का भरोसा दिया।
इसके लिए उसने मोबाइल एप भी डाउनलोड कराया। उसके कहने पर दो महीनों में 1.20 करोड़ रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया। जब उन रुपयों और उसके लाभ को वापस पाने की कोशिश की तो 24 लाख रुपये की मांग की जाने लगी। इससे साइबर ठगी का एहसास हुआ।
वहीं चितईपुर के कंदवा का रहने वाले अभिजीत दास गुप्ता ने पुलिस को बताया कि बीते 22 जुलाई को उसके मोबाइल पर स्मार्ट लर्निंग सर्किल मनी डिस्काउंट ब्रोकरेज क्लब ग्रुप में शामिल होने का लिंक आया। इसमें सान्वी जैन कोआर्डिनेटर के तौर पर शेयर मार्केट की जानकारी देती थी। उसने दस से 20 प्रतिशत लाभ लेने के लिए शेयर मार्केट में निवेश की सलाह दिया।
उस पर भरोसा करके निवेश के लिए उसके बताए बैंक खातों में कई बार में 78 लाख रुपये भेज दिया। इसके बाद अभिजीत को कोई रुपये नहीं मिले। इन रुपयों को वापस करने के लिए उससे 30 लाख रुपये की मांग की जाने लगी। असमर्थता जताने पर उसका एकाउंट ब्लाक कर दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।