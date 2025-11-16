Language
    गंगा में क्रूज हाईजैक, NSG कमांडो ने चार आतंकियों को मारकर 46 पर्यटकों को बचाया; तस्वीरों में देखें मॉकड्रिल

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    वाराणसी में एनएसजी और एटीएस कमांडो ने रविदास घाट के निकट गंगा नदी में आतंकियों की घेराबंदी कर 46 लोगों की जान बचाने का मॉक ड्रिल किया। कमांडो ने हेलीकॉप्टर से उतरकर क्रूज में प्रवेश किया और दो घंटे में चार आतंकियों को मार गिराया। जल पुलिस और एनडीआरएफ ने भी आतंकियों को रोकने में मदद की। एनएसजी के डीजी और पुलिस कमिश्नर ने ड्रिल की निगरानी की और जवानों को टिप्स दिए।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दिल्ली में कार ब्लास्ट की हृदय विदारक घटना के बीच शुक्रवार को एनएसजी और एटीएस कमांडोज ने रविदास घाट के निकट गंगा में आतंकियों की जल और वायुमार्ग से घेराबंदी कर 46 लोगाें की जान बचाने के सफल माक ड्रिल ने लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंचाई।

    इसलिए कि लोग अपनी निगाहों से एनएसजी व एटीएस के कमांडो को हेलीकाप्टर से उतरते और गंगा के रास्ते घेराबंदी करते देखे थे। दो घंटे के आपरेशन में कमांडोज क्रूज में सफलतापूर्वक क्रूज में घुस गए और चार आतंकियों का सफाया कर डाले।

    संयुक्त आपरेशन में जल पुलिस व एनडीआरएफ के प्रयास भी कमतर नहीं आंके जा सकते, क्याें कि कमांडोज के पहुंचने तक क्रूज के चारों ओर घेरा बनाकर आतंकियों को रोके रहे।

    एनएसजी के डीजी भृगु श्रीनिवासन व पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल माक ड्रिल की निगरानी करते रहे, जिससे जवानों को ब्रीफ किया जा सके। तड़के पांच बजे जल पुलिस के कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि चार आतंकियों ने क्रूज को घेर लिया है। 16 पैसेंजर व 30 क्रू मेंबर समेत 46 लोग आतंकियों की गिरफ्त में हैं।

    जल पुलिस इस सूचना को उच्चाधिकारियों से शेयर करते हुए एनडीआरएफ दस्ते संग क्रूज को घेर लिया। कुछ देर बाद ही एनएसजी व एटीएस का हेलीकाप्टर मंडराने लगा। हेलीकाप्टर से उतरे कमांडोज क्रूज में एंट्री कर गए। दो घंटे के आपरेशन में चार आतंकियों का मार गिराया, जिससे आपरेशन सफल हुआ।

    एक घंटे का ब्रीफिंग सेशन चला अफसरों ने दिए टिप्स

    एनएसजी के डीजी भृगु श्रीनिवासन और पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल (एटीएस के पूर्व यूपी हेड) ने आपरेशन के समापन के बाद ब्रीफिंग सेशन में कमांडोज की कमियां और अच्छाइयों पर चर्चा की। हालांकि, यह कमियां कहां रहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

    यह जरूर है कि रविदास घाट से निकलते वक्त दोनों हुक्मरान की मुस्कुराहट बता रही थी, माक ड्रिल में जवान पास हो गए। डीआइजी कानून-व्यवस्था शिवहरि मीणा, डीसीपी गौरव बंसवाल, डीसीपी सरवणन टीम मौजूद रहे।

