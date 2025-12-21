Language
    वाराणसी में एसआईआर में लापरवाही पर 20 बीएलओ को सेवा समाप्ति का नोटिस

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    वाराणसी में विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण में लापरवाही के चलते 20 बीएलओ को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं ...और पढ़ें

    पद्मभूषण प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी के आवास पर पहुंचे जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एसआइआर की प्रशासनिक उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है। समयबद्ध कार्य में सुस्ती, अब धीरे-धीरे भारी पड़ रही है। विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी में कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 20 बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इन सभी की कार्य प्रगति ठीक नहीं है।

    जिला कार्यक्रम अधिकारी व दक्षिणी विधानसभा के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डीके सिंह ने कहा कि तीन दिन के अंदर सभी बीएलओ को जवाब देना होगा। इन्हें जारी किए गए नोटिस : अनिता प्रजापति, सुमन श्रीवास्तव, वंदना साहनी, छाया सिन्हा, रूपा देवी, माधुरी मौर्या, सीमा देवी, सविता, ओमलता सिंह, शिल्पी विश्वकर्मा, प्रतिमा, सुनीता देवी, रीना खरे, कुसुम, शशिकला भारती, अनिता सेठ, उषा देवी, सायरा बानो, नंदनी सेठ, रश्मि सेठ शामिल हैं। 

    एसआइआर की स्थिति

    जिले में कुल मतदाता की संख्या 31 लाख 53 हजार 735

    अब तक 21 लाख 32 हजार 227 वोटरों की हुई मैपिंग

    चार लाख 47 हजार 592 मतदाताओं की मैपिंग होनी शेष

    सत्यापन में अब तक मिले 75 हजार 124 मतदाता मृतक

    अब तक एक लाख 99 हजार 305 वोटर अनुपस्थित, अनट्रेसबल

    पर्मानेंटली सिफ्टेड वोटरों की संख्या पहुंची दो लाख 38 हजार

    पहले से ही इनरोल्ड मतदाताओं की संख्या 43 हजार 366

    एएसडी में शामिल पांच लाख वोटरों का नाम कटना तय।

     

    एसआइआर के लिए डीएम पहुंचे प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी के घर

    पद्मभूषण से सम्मानित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य व काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य महामहोपाध्याय प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी एक बार पुनः प्रशासनिक नागरिक समन्वय के सशक्त केंद्र के रूप में सामने आए। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार शनिवार को उनके आवास पर पहुंचे। एसआइआर (स्टेटस इन्फार्मेशन रजिस्ट्रेशन) को लेकर विस्तृत चर्चा की। प्रो. द्विवेदी व उनके पारिवारिक सदस्यों को एसआइआर फार्म के उद्देश्य, आवश्यकता, प्रशासनिक महत्व व दीर्घकालिक उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान की।