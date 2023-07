Varanasi News: सारनाथ में शराब पीने के विवाद में युवक की हत्या- मोटी लकड़ी से किया था हमला, इलाज के दौरान मौत

सारनाथ के पंचक्रोशी सब्जी मंडी के पास शुक्रवार देर रात शराब पीने के विवाद में बबलू सोनकर के सिर पर मोटी लकड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। लहूलुहान बबलू को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया गया। युवक की सांसें थमने ही पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया।

सारनाथ में शराब पीने के विवाद में युवक की हत्या

