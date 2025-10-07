संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 43वां दीक्षांत समारोह आठ अक्टूबर को, बताई आयोजन की रूरपेखा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 43 वां दीक्षांत समारोह आठ अक्टूबर को दोपहर तीन बजे मुख्य भवन में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार (आइएएस) ने सोमवार को प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 1791 में संस्कृत पाठशाला के रूप में स्थापित यह संस्था 1958 में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय और 1973 से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में प्राच्य विद्या के क्षेत्र में विश्वविख्यात है।

यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, लेह और अरुणाचल प्रदेश में संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से अपनी शैक्षिक परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है।

दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल अध्यक्षता करेंगी। मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने दीक्षांत भाषण से स्नातकों को प्रेरित करेंगे। शेखावत, जोधपुर से सांसद और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से बीएड, एमए व एमफिल (फिलासफी) धारक हैं।