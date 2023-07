अब दूध के साथ एक रुपये किलो गोबर खरीदेगी पराग डेयरी, 7 जुलाई को बायोगैस प्लांट का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी

नरेन्द्र मोदी सरकार जहां किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है वहीं वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से पराग डेयरी परिसर में बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन प्लांट लगाया गया है। किसान दूध के साथ गोबर भी बेचकर अपनी आय बढ़ाएंगे। वहीं इससे उत्पन्न गैस से ऊर्जा की पूर्ति होगी। 23 करोड़ की लागत से इस प्लांट का निर्माण हुआ है।

अब दूध के साथ एक रुपये किलो गोबर खरीदेगी पराग डेयरी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : नरेन्द्र मोदी सरकार जहां किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है वहीं वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से पराग डेयरी परिसर में बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन प्लांट लगाया गया है। किसान दूध के साथ गोबर भी बेचकर अपनी आय बढ़ाएंगे। वहीं इससे उत्पन्न गैस से ऊर्जा की पूर्ति होगी। रामनगर स्थित नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के पराग प्लांट में दो वर्ष पूर्व 23 करोड़ की लागत से बायो गैस आधारित प्लांट का निर्माण शुरू हुआ। यह बन कर तैयार है। दो माह से ट्रायल चल रहा है। अब इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात जुलाई को लोकार्पण करेंगे। 12 लाख रुपये की बिजली की होगी बचत प्लांट से चार हजार क्यूबिक गैस का उत्पादन होगा। इससे पराग दुग्ध प्लांट की बायलर के साथ ही स्टीम की जरूरत पूरी होगी। शेष गैस से बिजली का उत्पादन होगा। बताया जा रहा है इससे प्रति माह दुग्ध प्लांट पर खर्च होने वाली 12 लाख रुपये की बिजली की बचत होगी। इस प्लांट के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर की जरूरत होगी। इसके लिए किसानों से गोबर की खरीद की जाएगी। गुणवत्ता के अनुसार किसानों को गोबर का एक रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य दिया जाएगा। इतना ही नहीं बायोगैस प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट से जैविक खाद बनाकर पैकेटों में किसानों को बेचा जाएगा। लोकार्पण के लिए सभी तैयारी में जुट गए हैं। रामनगर में 23 करोड़ से निर्मित किया गया है बायो गैस आधारित विद्युत उत्पादन प्लांट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकार्पण करेंगे, चार हजार क्यूबिक गैस का उत्पादन होगा एनडीडीबीएल के एमडी राजेंद्र सहगल ने बताया- प्लांट किसानों से गोबर की खरीद करेगा और उन्हें जैविक खाद की बिक्री होगी। इससे किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। यह दुग्ध मूल्यों को नियंत्रित रखने में भी सहयोगी होगा।

Edited By: Abhishek Pandey