'लिव इन में ना रहें लड़कियां, 50-50 टुकड़े करने वालों को देखा है', राज्यपाल आनंदीबेन ने किया अलर्ट

'लिव इन में ना रहें लड़कियां, 50-50 टुकड़े करने वालों को देखा है', राज्यपाल आनंदीबेन ने किया अलर्ट
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों को लिव-इन रिलेशन से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनका जीवन बर्बाद हो सकता है। उन्होंने बेटियों को सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि उन पर बुरी नजर रखने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों को सावधान किया कि वे लिव इन रिलेशन में बिल्कुल ना जाएं। वरना उनका जीवन खराब हो जाएगा।
कौओं की आप पर निगाह
हर जगह काले कौवे आप पर निगाह लगाए बैठे हैं। इसलिए आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर बेटियां लिव इन रिलेशन में जाएंगी तो उनका जीवन खराब हो सकता है। साथ ही वह 50-50 टुकड़ों में भी कट सकती हैं।
