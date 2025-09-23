Language
    GST में छूट के पहले ही द‍िन PM Narendra Modi के संसदीय क्षेत्र में बिक गई 1000 बाइक, 300 से अधिक कार

    By Mukesh Chandra Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:46 AM (IST)

    वाराणसी में नवरात्र के पहले दिन जीएसटी दरें कम होने से बाजार में रौनक लौट आई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1000 से अधिक दोपहिया और 300 से अधिक चार पहिया वाहन बिके। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी एलईडी टीवी फ्रिज और वाशिंग मशीन की खूब खरीदारी हुई। ग्राहकों को जीएसटी में छूट और आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं।

    जीएसटी में छूट के पहले ही दिन में बिक गई 1000 बाइक, 300 से अधिक कार।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पीएम नरेन्‍द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जीएसटी की छूट का असर नजर आने लगा है। एक लंबे ब्रेक के बाद सोमवार को बाजार में फिर से चहल-पहल बढ़ी। ग्राहकों में उत्साह देखा गया। दुकानों में भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसा होता भी क्यों न। लोगों को नवरात्र व जीएसटी दर में कटौती का इंतजार तो था।

    हालांकि पहले दिन अधिकतर लोग मां दुर्गा की पूजा-पाठन, कलश स्थापना आदि में भी व्यस्त रहे। दोपहर बाद लोग बाजार में निकले। नवरात्र के अवकाश के बाद बाजार में भयंकर भीड़ होने की उम्मीद है। खैर, पहले ही दिन जिले में 1000 से अधिक दोपहिया व 300 से अधिक चार पहिया वाहन बिक गए। इसके साथ ही 100 से अधिक तीन पहिया वाहन भी बिक गए।

    जीएसटी दर में कटौती के कारण लोगों को बाइक पर सात से 15 हजार रुपये तक की छूट मिल गई। आटोमोबाइल सेक्टर इसके जीएसटी सेविंग सुनामी बता रहा है। वहीं कार पर तो ग्राहकों को एक से तीन लाख तक की छूट मिली। तमाम ग्राहकों ने वाहनों की बुकिंग भी खूब कराई। यही स्थिति इलेक्ट्रानिक्स बाजार में भी रही। लोगों ने एलईडी टीव, फ्रिज, वाशिंग मशीन, हाट एंड कूल एसी की खरीदारी की।

    वाराणसी आटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यूआर सिंह ने बताया कि नवरात्र का पहला दिन होने के कारण तमाम घरों में कलश स्थापना में लोग व्यस्त थे। हालांकि इसके बाद भी लगभग सभी शोरूम में ठीक-ठाक भीड़ रही। एक ही दिन में 1000 से अधिक बाइक, स्कूटी, 300 से अधिक कार व 100 से अधिक आटो रिक्शा आदि की बिक्री हुई।

    ऐसे में बाजार का उत्साह बहुत अच्छा माना जा रहा है। बताया कि आने वाले दिनों में शोरूम में और अधिक भीड़ होगी। कारण कि लोग बुकिंग भी खूब करा रहे हैं। ग्राहक ब्रांड व कलर को लेकर वाहन की बुकिंग करा रहे हैं। ताकि जीएसटी की सेविंग सुनामी में भी उनके मन मुताबिक वाहन मिल सके।

    जीरो डाउन पेमेंट व एक ईएमआइ छूट पर टीवी, फ्रिज या वाशिंग मशीन

    रामकटोरा के प्रमुख इलेक्ट्रानिक्स आइटमों के विक्रेता व प्रमुख कारोबारी अजीत कुमार उपाध्याय नवरात्र को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। जीएसटी दर में कटाैती इस उत्साह को और बढ़ा रहा है। लोग शोरूम में आगर जीएसटी में छूट की भी पूछताछ कर रहे हैं। सबसे अधिक एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, हाट एंड कूल एसी की भी बिक्री हो रही है।

    43 इंच एलडी टीवी की कीमत लगभग अगर 30 हजार है तो घटकर 27 हजार हो गई है। वहीं 55 इंच एलईडी में लगभग साढ़े चार हजार, 65 इंच में साढ़े सात हजार से अधिक की छूट मिल रही है। वहीं एसी में लगभग तीन से पांच हजार रुपये तक बचत हो रही है। कई कंपनियां जीरो डाउन पेमेंट या एक ईएमआइ आफ का आफर दे रही है। दशहरा तक बाजार में जबरदस्त उछाल आएगा।

    बड़ी दुकानों पर छूट, छोटी दुकानों पर क‍िचक‍िच

    जीएसटी की नई दर रविवार की रात 12 बजे से ही लागू हो गई। हालांकि बाजार में चहल-पहल सोमवार को शुरू हुई। जागरूक लोगों ने सामान खरीदते समय जीएसटी कटौती के अनुसार दाम कम होने की भी मांग की। बड़ी दुकानों में तो छूट मिल गई, लेकिन छोटी व अपंजीकृत दुकानों में इसके लिए खूब किचकिच हुई। हालांकि जहां पक्का बिल बन रहा था वहां ऐसी समस्या नहीं आई।

    शापिंग माल में खरीदारी करने वालों को हर छोटी-बड़ी चीजों का पक्का मिला। इसके कारण ग्राहकों को खरीदी गई सामग्रियों के भाव साफ दिखे। बड़ी चीजों जैसे वाहन, इलेक्ट्रानिक्स आईटम आदि पर ग्राहकों को भारी छूट मिली। गलियों में स्थित या अन्य छोटी दुकानों से रोजमर्रा की चीजों की खरीदार खासकर, नमक, तेल, साबून, दूध, ब्रेड, पेस्ट आदि की खरीदारी में छूट का असर नहीं दिखा।