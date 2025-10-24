वाराणसी में अब पाइप लगाकर गंगा में नाली का पानी गिरा रहा नगर निगम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एक ओर सरकार, न्यायालय व एनजीटी गंगा को स्वच्छ रखने के लिए अनेक योजनाएं व दिशा-निर्देश देते रहते हैं, वहीं काशी में नगर के निजाम ने गंगा में गंदा पानी गिराने के लिए नई व्यवस्था की है। अब प्लास्टिक की पाइपों के सहारे गंगा में सीधे नाली का गंदा पानी गिराया जा रहा है, नाले जो पहले से गिर रहे हैं, सो अलग।

असि घाट और रविदास घाट पर गुरुवार को गंगा के साथ हो रहे इस दुष्कृत्य को लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। असि मुहल्ले से घाट की ओर आने वाले मार्ग के दाहिनी ओर एक नाली बहती है। इस नाली को असि घाट के दक्षिण ओर से जहां प्रधानमंत्री ने गंगा सफाई के लिए फावड़ा चलाया था, वहीं से गंगा में डाल दिया गया है। यह स्थान पुराने व नए असि घाट को अलग करता है।