Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वाराणसी नगर आयुक्त का सख्त आदेश, 24 घंटे में घाटों से हटाएं सिल्ट

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    वाराणसी के नगर आयुक्त ने घाटों पर जमा सिल्ट को 24 घंटे में हटाने का सख्त आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सिल्ट के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। सफाई न होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है ताकि घाटों को जल्द से जल्द साफ किया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    डाला छठ एवं देव दीपावली पर्व के दृष्टिगत स्वच्छता एवं समुचित व्यवस्थाओं की तैयारी की समीक्षा की।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आगामी पूजा पर्व की तैयारी को लेकर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने गुरुवार को नमो घाट से अस्सी घाट तक का निरीक्षण किया गया। उन्होंने डाला छठ एवं देव दीपावली पर्व के दृष्टिगत स्वच्छता एवं समुचित व्यवस्थाओं की तैयारी की समीक्षा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता को निर्देशित किया कि सभी घाटों पर जमी सिल्ट की सफाई के लिए 24 घंटे कार्यरत रहकर संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करें। साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सभी घाटों पर नियमित झाड़ू लगाने एवं कूड़ा उठाने की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।

    अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता को निर्देशित किया गया कि सभी घाटों पर मार्ग प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) की जांच कर दोषपूर्ण लाइटों को तत्काल ठीक कराया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी घाटों पर सीवर सफाई कार्य पूर्ण कर लिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी सीवर का पानी या गंदगी दिखाई न दे।

    नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य है कि डाला छठ एवं देव दीपावली पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, प्रकाशमान एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। सभी अधिकारीगण को समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के समय अपर नगर आयुक्त सविता यादव, विनोद कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता आरके सिंह, महाप्रबंधक जलकल अनूप सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।