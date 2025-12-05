मॉर्निंग वाक करने निकले युवक को एंबुलेंस ने कुचला, गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया चक्का जाम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मॉर्निंग वाक करने निकले युवक को तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कुचला दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिवपुर थाना क्षेत्र के तरना भेल के समीप हुई दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने शिवपुर-बाबतपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बड़ागांव थाना के भेलका गांव निवासी अनीश यादव (30 वर्ष) रोज की तरह सुबह चार बजे मॉर्निंग वाक के लिए घर से निकला था। तरना भेल के समीप शिवपुर से बाबतपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार एंबुलेंस ने पीछे से धक्का मार दिया। अनीश की मौके पर ही मौत हो गई।

गुस्साए आसपास के लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर आधे घंटे बाद जाम को खत्म कराया।

अनीश दो भाई एक बहन में सबसे बड़ा था। उसकी शादी पांच साल पहले हुई थी, तीन साल की एक बिटिया है। वह घर के ही पास मोबाइल की दुकान चलाता था।

मौके से भाग निकली एंबुलेंस

जीवन रक्षक की भूमिका निभाने वाली एंबुलेंस दुर्घटना के बाद सड़क पर तड़प रहे अनीश को छोड़कर भाग निकली। जब तक लोग उसे अस्पताल तक पहुंचाते उसकी मौत हो गई। पुलिस एंबुलेंस का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है।