विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, ससुराल पक्ष ने किया अंतिम संस्कार का प्रयास
वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों ने बिना मायके वालों को सूचित किए अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया, जिससे विवाद हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता ने दहेज मांगने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। कपसेठी थाना क्षेत्र के दिलावलपुर गांव में बीती रात एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष को बिना सूचना दिए मृतका का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, दिलावलपुर गांव निवासी रंजीत कुमार राजभर की पत्नी रीना राजभर (22 वर्ष) ने बीती रात अपने कमरे में पंखे की कुंडी से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब उसे फांसी पर लटकता देखा, तो उसे वाराणसी के हेरिटेज अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद ससुराल पक्ष ने बिना मायके पक्ष को सूचित किए रीना का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ।
मायके पक्ष के लोग जब इस घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे, तो दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता बालेश्वर की तहरीर पर पति रंजीत राजभर, सास आरती, ससुर राजेश राजभर, देवर अजीत राजभर, नानी मनभावती देवी, मौसी संगीता देवी और मामा गोरख राजभर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मृतका के पति रंजीत राजभर वर्तमान में मुंबई में रहते हैं और उनके एक साल का पुत्र भी है। रीना की शादी 24 फरवरी 2023 को हुई थी। मृतका के पिता बालेश्वर ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग बार-बार ₹2 लाख की मांग कर रहे थे। जब यह राशि नहीं दी गई, तो उन्होंने यह गंभीर कदम उठाया। बालेश्वर ने यह भी बताया कि रीना ने अपनी छोटी बहन आरती से एक दिन पहले फोन पर कहा था कि "हम नहीं जी पाएंगे, मेरे बेटे का ध्यान रखना।"
इस मामले में कपसेठी के कार्यवाहक थानाध्यक्ष ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एसीपी राजातालाब मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।