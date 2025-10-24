Language
    वाराणसी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, स्वजनों ने लगाया हत्या का आरोप

    By Ravi PandeyEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:30 PM (IST)

    वाराणसी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

    मौके पर पड़ोसियों ने भी बताया कि रात में महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। चितईपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेवनगर कालोनी करमनबीर, सुसुवाही में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थित में मौत की सूचना पर पहुंचे स्वजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सोनारपुरा के रहने वाले गोवर्धन खरवार अपनी बेटी नेहा की शादी जनवरी 2023 में गुरुदेव नगर सुसुवाही में रहने वाले रामायण खरवार के बेटे आशीष उर्फ आशु से किए थे।

    मृतका के भाई विवेक ने बताया कि गुरुवार की रात पौने एक बजे मां के मोबाइल पर बहन ने फोन करके बताया था कि उसके साथ मारपीट कर रहे हैं इसके बाद फोन कट गया। जिसके बाद तत्काल मायके वाले मौके पर पहुंचे जहां कमरे में पंखे से नेहा लटक रही थी। तत्काल मायके वालों पंखे से उतारा और ट्रामा सेंटर ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    मृतका के भाई का आरोप है कि उसके पति सास श्वसुर ने मिलकर पिटाई के बाद उसे लटका दिया था। वहीं मौके पर पड़ोसियों ने भी बताया कि रात में महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मृतका का पति आशीष खरवार रेलवे के लोको पायलट है। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच और पूछताछ किया।

    मौके पर भाई ने बताया कि मृतका के पति का मामी से संबंध होने के कारण अक्सर विवाद होता था । कुछ दिनों पहले भी बहन ने विरोध किया था तो उसकी पिटाई किया था। घटना के बाद मृतका के घरवाले भागने की फिराक में थे जिन्हें पड़ोस में रहने वाले फौजी संजय राय की पत्नी किरन राय ने रोक लिया । किरन राय ने बताया कि मृतका के ससुराल वाले उनसे विवाद करने लगे।जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाई जहां पुलिस ने सभी आरोपितों को हिरासत में ले लिया ।