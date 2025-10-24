वाराणसी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, स्वजनों ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चितईपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेवनगर कालोनी करमनबीर, सुसुवाही में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थित में मौत की सूचना पर पहुंचे स्वजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सोनारपुरा के रहने वाले गोवर्धन खरवार अपनी बेटी नेहा की शादी जनवरी 2023 में गुरुदेव नगर सुसुवाही में रहने वाले रामायण खरवार के बेटे आशीष उर्फ आशु से किए थे।

मृतका के भाई विवेक ने बताया कि गुरुवार की रात पौने एक बजे मां के मोबाइल पर बहन ने फोन करके बताया था कि उसके साथ मारपीट कर रहे हैं इसके बाद फोन कट गया। जिसके बाद तत्काल मायके वाले मौके पर पहुंचे जहां कमरे में पंखे से नेहा लटक रही थी। तत्काल मायके वालों पंखे से उतारा और ट्रामा सेंटर ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतका के भाई का आरोप है कि उसके पति सास श्वसुर ने मिलकर पिटाई के बाद उसे लटका दिया था। वहीं मौके पर पड़ोसियों ने भी बताया कि रात में महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मृतका का पति आशीष खरवार रेलवे के लोको पायलट है। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच और पूछताछ किया।