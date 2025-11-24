वाराणसी में कमरे में पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र के भतसार गांव में शीतला प्रसाद यादव नामक एक व्यक्ति का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मौत का वास्तविक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है।
जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। जंसा थाना क्षेत्र के भतसार गांव में बीती रविवार की देर रात एक व्यक्ति का शव घर के कमरे में पंखे के कुंडी से रस्सी के सहारे लटकता शव मिला। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी।
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चलें कि उपरोक्त गांव निवासी शीतला प्रसाद यादव (62) बीती देर रात को अपने कमरे में लगे पंखे के कुंडी से रस्सी के फंदे के सहारे लटकता देख परिजन घबरा गए और फांसी के फंदे से उतारकर तत्काल वाराणसी के हेरिटेज अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक के दो पुत्र एवं दो पुत्री हैंं। एक पुत्र और एक पुत्री की शादी हो चुकी है। दो अन्य का विवाह शेष है। पत्नी मुनका देवी का रो-रो कर बुरा हाल है। फिलहाल मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया हैं। वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष जंसा अनिल शर्मा का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।
