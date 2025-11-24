जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। जंसा थाना क्षेत्र के भतसार गांव में बीती रविवार की देर रात एक व्‍यक्‍त‍ि का शव घर के कमरे में पंखे के कुंडी से रस्सी के सहारे लटकता शव मिला। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी।

वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चलें क‍ि उपरोक्त गांव निवासी शीतला प्रसाद यादव (62) बीती देर रात को अपने कमरे में लगे पंखे के कुंडी से रस्सी के फंदे के सहारे लटकता देख परिजन घबरा गए और फांसी के फंदे से उतारकर तत्काल वाराणसी के हेरिटेज अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।