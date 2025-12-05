वाराणसी में टहलने निकले व्यक्ति की एम्बुलेंस की चपेट में आने से मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर किया जाम
वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस ने टहल रहे 30 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक फरार ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना अंतर्गत तरना भेल के समीप सड़क किनारे टहल रहे 30 वर्षीय व्यक्ति की एक एम्बुलेंस की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। इस घटना से गुस्साए परिजन और स्थानीय नागरिकों ने तरना के समीप वाराणसी बाबतपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया।
वहीं हादसे की सूचना मिलने पर थाना शिवपुर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर लगभग 30 मिनट बाद जाम हटवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, बड़ागांव थाना अंतर्गत भेलका गांव निवासी पूर्व प्रधान नंदलाल यादव के बड़े बेटे 30 वर्षीय अनीश यादव प्रतिदिन की भांति सुबह भोर में 4:00 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार, तरना भेल के समीप वह सड़क किनारे टहल रहे थे, तभी शिवपुर की ओर से बाबतपुर की ओर जा रही एक एम्बुलेंस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
मृतक की पांच वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उनके 3 वर्ष की एक बिटिया भी है। अनीश यादव अपने घर के समीप ही मोबाइल की दुकान चलाते थे। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर सुरक्षा के उपायों की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं।
पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश जारी है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि सड़क पर सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है और यह आवश्यक है कि प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाए। स्थानीय लोगों का आक्रोश इस बात का संकेत है कि वे अपने समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।