    वाराणसी में शादीशुदा प्रेम‍िका को बुलाने की मांग को लेकर हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप

    By Shailendra Singh PintooEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    वाराणसी के खरगरामपुर गांव में अशोक चौहान नामक एक व्यक्ति ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को बुलाने की मांग करते हुए हाईटेंशन खंभे पर चढ़ गया। इस घटना से गां ...और पढ़ें

    प्रेमी की इस हरकत हो लेकर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी (मिर्जामुराद)। प्रेम परवान चढ़े तो क्‍या न हो जाए, कुछ ऐसा ही मामला म‍िर्जामुराद क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर सामने आया जब स‍िरफ‍िरे प्रेमी ने हाईटेंशन ब‍िजली के टावर पर चढ़कर अपनी शादीशुदा प्रेम‍िका को बुलाने की मांग कर दी। अन्‍यथा की स्‍थ‍िति‍ में जान देने की बात कही तो हड़कंप मच गया। 

    पूरा मामला खरगरामपुर गांव का है जहां पर घटनाक्रम के अनुसार अशोक चौहान ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को बुलाने की मांग को लेकर हाईटेंशन खंभे पर चढ़ने का निर्णय लिया। इस घटना ने गांव में हलचल मचा दी और देखते ही देखते ग्रामीणों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई।

    अशोक चौहान ने अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए खंभे पर चढ़कर अपनी भावनाओं का इजहार किया और कहा क‍ि प्रेम‍िका के नहीं आने पर वह जान दे देगा। इस दौरान, स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने अशोक को समझाने की कोशिश की, ताकि वह सुरक्षित रूप से नीचे उतर सके।

    गांव के लोगों ने इस घटना को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ ने इसे प्रेम का एक अनोखा उदाहरण बताया, जबकि अन्य ने इसे स‍िरफ‍िरी हरकत करार दी। इस प्रकार की घटनाएं समाज में प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करती हैं। पुलिस ने हालांक‍ि स्थिति को संभालने के लिए तत्परता दिखाई, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।