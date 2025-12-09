शादी के लिए नहीं माने घरवाले तो खा लिया जहर, वाराणसी में युवती की मौत; युवक गंभीर हालत में भर्ती
वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी, जहाँ दो प्रेमी युगलों ने जहर खा लिया। युवती की मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर हालत में है। परिजनों की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। फूलपुर थाना क्षेत्र में दो गावो के युगल प्रेमी द्वारा जहर खाने से युवती की मौत हो गई जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है । युवती की मौत से आहत पिता ने युवक के खिलाफ तहरीर दी। वही पुलिस ने शव को पीएम कराने के बाद शव को सुरक्षा के बीच स्वजन को सौंप दिया।
बताते चलें कि सोमवार को कुआर निवासी लकी सोनकर एक अन्य गांव के युवती के साथ पिंडरा बाईपास पर बेलवा स्थित एक होटल में पहुचे और दोनो परिवारों द्वारा शादी के लिए सहमति न देने पर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था।
दोनों को गंभीरावस्था में बीएचयू स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था जहाँ इलाज के दौरान युवती की देर रात्रि में मौत हो गई। उसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेने के साथ पीएम कराया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवती के शव को लेकर उसके गांव पहुचे। शव पहुचते ही घर मे कोहराम मच गया।
मृतका का युवक से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन दोनों परिवारों द्वारा शादी की इजाज़त न मिलने से समाज का परवाह किये बिना दोनो ने यह कठोर कदम उठा लिया।
वहीं देर शाम युवती के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मृतका के पिता द्वारा तहरीर दी गई है । तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
