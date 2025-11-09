वाराणसी में प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने वाला प्रेमी लखनऊ में गिरफ्तार
वाराणसी में प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने के आरोपी प्रेमी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उससे पूछताछ जारी है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के मलहिया स्थित रमत्व विला गेस्ट हाउस में युवती द्वारा आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाकर दरवाजा तोड़कर देखा तो युवती की सांस चल रही थी।
पुलिस ने तत्काल युवती को इलाज के लिए बीएचयू अस्पताल भेजा जहां उपचार चल रहा है। मूलरूप से पन्नूगंज सोनभद्र के रहने वाले मनीष कुशवाहा और अंजली का दो तीन वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा है।
दोनों के घर वालों ने शादी की तय कर दी थीं इसी बीच शनिवार की शाम युवक और युवती लंका थाना क्षेत्र के रमना चौकी अंतर्गत मलहिया इलाके में रमत्व विला गेस्ट हाउस पहुंचे जहां एक विला में रुके थे।
युवक को अपनी प्रेमिका पर शक था कि वह किसी अन्य लड़के के साथ बातचीत करती है। उसने लड़की का मोबाइल देखा तो कुछ संदिग्ध लगने पर जान से मारने के लिए गला दबाया जिसके बाद उसे लगा कि वह मर चुकी है।
इसके बाद खुद भी टेबल पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो कमरे में ताला बंद करके लखनऊ चला गया। वहां से अपने स्वजन को इसकी जानकारी दी।
स्वजन ने गांव के प्रधान को इसकी सूचना दी जिसके बाद लंका पुलिस को मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने तत्काल लड़के को लखनऊ स्थित गोमती नगर थाने में बैठाकर हिरासत में लिया है जिसे लेने के लिए पुलिस टीम रवाना हो चुकी है।
इस बाबत थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि दोनों के स्वजन को थाने पर बुलाया गया है जिनसे जांच और पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
