    वाराणसी में सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    वाराणसी में एक दुखद घटना घटी, जहाँ सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने एक श्रमिक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    ईंट भट्ठे पर काम करने वाला 35 वर्षीय एक श्रमिक पवन गंभीर रूप से घायल हो गया।

    जागरण संवाददाता (बड़ागांव) वाराणसी। थाना क्षेत्र के बाबतपुर कपसेठी मार्ग पर पतेर गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ईंट भट्ठे पर काम करने वाला 35 वर्षीय एक श्रमिक पवन गंभीर रूप से घायल हो गया।

    सूचना मिलते ही भट्ठा संचालक और आसपास के लोग उसे पास के नीजी चिकित्सालय में ले गये जहां प्रारंभिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया जहां हास्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी।

    सूचना पर पहुंची पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है वहीं ग्राम प्रधान एवं भट्ठा संचालक संतोष सिंह ने अज्ञात वाहन एवं चालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जानकारी के अनुसार झारखंड प्रांत के लातेहार जनपद अंतर्गत थाना हेरतगंज क्षेत्र के ग्राम लावागढ़ निवासी पवन कुमार नामक मजदूर पतेर गांव में एक भट्ठे पर काम करता था। घटना के समय वह उपरोक्त राज्य मार्ग पर किसी दुकान से सामान लेने के लिए सड़क क्रास कर रहा था उसी समय कोई अज्ञात वाहन उसे धक्का मारते हुए निकल गई।