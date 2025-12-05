वाराणसी के कपसेठी थाने में किशोरी चौपाल, महिलाओं ने जाना अपना अधिकार

जागरण संवाददाता, वाराणसी (सेवापुरी)। आशा ट्रस्ट और लोक समिति के तत्वाधान में चलाए जा रहे महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के तहत शुक्रवार को बुनकर दिहाड़ी मजदूर संगठन, किशोरी संगठन और महिला स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों को थाना कपसेठी भ्रमण करवाया गया।

सेवापुरी क्षेत्र के दर्जनों गांवों से आई महिलाओं और किशोरियों ने थाने के अंतर्गत होने वाली प्रशासनिक कार्यवाइयों के बारे में जाना। इस दौरान थाना में चौपाल लगाई गयी। थाना चौपाल में उपस्थित थानाध्यक्ष एस आर गौतम ने विस्तार से लड़कियों और महिलाओं को उनके अधिकार और विभिन्न कानूनों की जानकारी दी।

आपातकाल के दौरान मदद के लिये शुरू किये गए हेल्पलाइन लाइन नम्बर 100, 181, 1090 का इस्तेमाल करने के बारे में बताया और लड़कियों के सुरक्षा के लिए बनाये गए पॉस्को कानून की भी जानकारी दिया। इसके साथ ही महिलाओं किशोरियों ने थानाध्यक्ष के साथ सक्रिय चर्चा में हिस्सा लेते हुए, कई सवाल भी पूछे।

थानाध्यक्ष ने महिलाओं किशोरियों की बेबाकी और तार्किक सवालों की सराहना करते हुए बेहद संवेदनशीलता से उनके सवालों का जवाब दिया| कई लड़कियों और महिलाओं ने अपने गाँव में हो रहे जुआ और शराब की दुकान बंद करने की मांग किया।

लोक समिति के संयोजक नन्दलाल मास्टर ने संस्था की तरफ थानाध्यक्ष एस आर गौतम को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि थाना भ्रमण का उद्देश्य है कि महिलाओं और किशोरियों को पुलिस की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से जान सके और उनके साथ किसी भी तरह के होने वाली हिंसा के खिलाफ निडर होकर थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सके।

एसआइ राजेश सिंह ने बताया कि आज जब हम पुलिस को लेकर एक नकारात्मक छवि अपने मन में रखते है, जिसके कई कारण हो सकते है और इसके चलते युवाओं खासकर ग्रामीण किशोरियों के मन में पुलिस को लेकर डर बना रहता है। नतीजतन कई बार वे संगीन अपराधों के बावजूद पुलिस तक मदद के लिए नहीं पहुँच पाती है।

ऐसे में पुलिस प्रशासन का इस तरह महिलाओं किशोरियों के साथ थाना-भ्रमण और परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजन करने में सहयोग करना, समाज के आगामी सकारात्मक बदलाव का शुभ संकेत है। कार्यक्रम का स्वागत अनीता पटेल, मनीषा स्वागत सोनी और रामबचन धन्यवाद ज्ञापन आशा राय और संचालन लोक समिति संयोजक नन्दलाल मास्टर ने किया।