जागरण संवाददाता (हरहुआ) वाराणसी। पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग के किनारे स्थित हनुमान मंदिर (उड़िया बाबा, ध्रुवेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण) पर कृष्ण जन्माष्टमी पर्व से हर शनिवार को 'जय श्री राम सेवा समिति संस्थान हरहुआ' द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण का कार्य ठंड को देखते हुए पांच बजे से ही शुरू होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समिति के व्यापार मंडल हरहुआ के महामंत्री वीरेंद्र गुप्ता, अभय मौर्य,सचिन दुबे व विशाल पटेल के अनुसार श्री रामचन्द्र जी के सेवक हनुमान जी का पंचकोशी मार्ग के किनारे पगधुली इस जगह को पवित्र बना दिया जहां लोग अपनी कामना, मन्नतें लेकर पहुंचते हैं दर्शन पूजन करते हैं उनका दुःख दूर हो जाता है।