    खिचड़ी महाप्रसाद व‍ितरण का ठंड की वजह से समय बदल गया, आप भी नोट कर लें भंडारे का समय

    By KL PathikEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    वाराणसी के हरहुआ में हनुमान मंदिर पर जय श्री राम सेवा समिति द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण का समय ठंड के कारण बदल दिया गया है। अब यह हर शनिवार को शाम 5 बजे से होगा। समिति के अनुसार, हनुमान जी की कृपा से यह स्थान पवित्र है और यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दीन-दुखियों और असहायों को खिचड़ी खिलाकर पुण्य का कार्य किया जा रहा है।

    खिचड़ी प्रसाद वितरण का कार्य ठंड को देखते हुए पांच बजे से ही शुरू होगा।

    जागरण संवाददाता (हरहुआ) वाराणसी। पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग के किनारे स्थित हनुमान मंदिर (उड़िया बाबा, ध्रुवेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण) पर कृष्ण जन्माष्टमी पर्व से हर शनिवार को 'जय श्री राम सेवा समिति संस्थान हरहुआ' द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण का कार्य ठंड को देखते हुए पांच बजे से ही शुरू होगा।

    समिति के व्यापार मंडल हरहुआ के महामंत्री वीरेंद्र गुप्ता, अभय मौर्य,सचिन दुबे व विशाल पटेल के अनुसार श्री रामचन्द्र जी के सेवक हनुमान जी का पंचकोशी मार्ग के किनारे पगधुली इस जगह को पवित्र बना दिया जहां लोग अपनी कामना, मन्नतें लेकर पहुंचते हैं दर्शन पूजन करते हैं उनका दुःख दूर हो जाता है।

    शनिवार को दीन दुखियों, असहायों, व्यवसायियों सहित आस पास गाँवों के महिला पुरुष बड़ी संख्या में पधारते हैं। उनको प्रसाद के रूप में खिचड़ी खिलाकर पुण्य कार्य को शुरू किया गया है जो ठंड मौसम को देखते हुए हर शनिवार को महाप्रसाद खिचड़ी के रूप में भक्तजनों को शाम पांच बजे से मिलेगी। समिति के सभी सदस्य पुण्य प्राप्त करने के कामना से हनुमान जी की महती कृपा को लेकर उनके श्री चरणों मे सेवा का कार्य कर धन्य हो रहे हैं।