जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर चरित्र हनन करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी को लिखित शिकायत दी थी। जिसपर रविवार को कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

शिकायती पत्र में करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने बताया कि वह पार्वती नगर कॉलोनी, पाण्डेयपुर के निवासी हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। दिनांक 19 दिसंबर 2025 को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के साथ ईडब्ल्यूएस (EWS) के सरलीकरण की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। जिलाधिकारी द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिए जाने के बाद संगठन ने प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया था।

शिकायत के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 9.29 बजे उनके मोबाइल फोन पर आजमगढ़ जिले के पल्हना क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे विक्रांत सिंह ने फोन कर गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि कॉल करने वाले ने प्रार्थी को संगठन व प्रशासन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए गंभीर रूप से धमकाया।