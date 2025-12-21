Language
    वाराणसी में करणी सेना के जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, पुल‍िस ने दर्ज क‍िया मामला

    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:33 PM (IST)
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    वाराणसी में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। ...और पढ़ें

    यह धमकी 19 दिसंबर को ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के बाद मिली।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर चरित्र हनन करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी को लिखित शिकायत दी थी। जिसपर रविवार को कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

    शिकायती पत्र में करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने बताया कि वह पार्वती नगर कॉलोनी, पाण्डेयपुर के निवासी हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। दिनांक 19 दिसंबर 2025 को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के साथ ईडब्ल्यूएस (EWS) के सरलीकरण की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। जिलाधिकारी द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिए जाने के बाद संगठन ने प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया था।

    शिकायत के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 9.29 बजे उनके मोबाइल फोन पर आजमगढ़ जिले के पल्हना क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे विक्रांत सिंह ने फोन कर गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि कॉल करने वाले ने प्रार्थी को संगठन व प्रशासन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए गंभीर रूप से धमकाया।

    पीड़ित का कहना है कि उक्त बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है, जिसे पेन ड्राइव के माध्यम से पुलिस को सौंपा गया है। इसके अलावा आरोपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार फर्जी और मनगढ़ंत आरोप लगाकर प्रार्थी व प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था।