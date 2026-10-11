नवरात्र पर वाराणसी जंक्शन पर व्रतियों को मिलेगी विशेष सुविधा, फूड प्लाजा पर मिलेगा सात्विक और फलाहारी खाना

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नवरात्र के दौरान व्रतियों के लिए वाराणसी जंक्शन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां शाकाहारी थाली, साबुदाना की खिचड़ी, जीरा आलू और फल उपलब्ध होंगे। रविवार को नवरात्रि का पहला दिन है।

नौ दिनों के व्रत में अनेक लोग लहसुन-प्याज से परहेज करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने व्रत के अनुकूल भोजन की व्यवस्था की है। वंदे भारत ट्रेन में साबुदाना की खिचड़ी, जीरा आलू और फल की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को टिकट आरक्षित कराते समय ही अपनी जरूरत के अनुसार फलाहार की मांग आनलाइन मांग करनी होगी। जंक्शन पर भी व्रतियों को खान-पान के अलग-अलग प्वाइंट पर अपनी मांग बतानी होगी।