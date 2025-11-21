वाराणसी जिला कारागार में टीवी के रिमोट के लिए मारपीट, तीन बंदियों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला कारागार की बैरक संख्या-09 में 27/28 अगस्त 2025 की देर रात तीन बंदियों के बीच टीवी के रिमोट को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते-देखते गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई। मारपीट से बैरक की शांति एवं जेल प्रशासनिक व्यवस्था बाधित हो गई।

जेल अभिलेख के अनुसार बंदी सुशील कुमार उपाध्याय (निवासी–अबरना, भदोही), राजेश कुमार चौहान (निवासी–असावर, गाजीपुर) और शनि राजभर (निवासी–गोविन्दपुर, रोहनिया, वाराणसी) बैरक संख्या-09 में निरुद्ध थे। विवाद बढ़ने पर तीनों को चोटें आईं, जिसके बाद रात में बैरक खुलवाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया और सभी बंदियों को कारागार चिकित्सालय भेजकर उपचार कराया गया।