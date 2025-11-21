Language
    वाराणसी जिला कारागार में टीवी के रिमोट के लिए मारपीट, तीन बंदियों पर केस दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    वाराणसी जिला कारागार में टीवी के रिमोट को लेकर बंदियों के बीच मारपीट हो गई। जेल प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में किया और तीन बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारपीट में कुछ बंदियों को चोटें भी आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।

    मारपीट से बैरक की शांति एवं जेल प्रशासनिक व्यवस्था बाधित हो गई।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला कारागार की बैरक संख्या-09 में 27/28 अगस्त 2025 की देर रात तीन बंदियों के बीच टीवी के रिमोट को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते-देखते गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई। मारपीट से बैरक की शांति एवं जेल प्रशासनिक व्यवस्था बाधित हो गई।

    जेल अभिलेख के अनुसार बंदी सुशील कुमार उपाध्याय (निवासी–अबरना, भदोही), राजेश कुमार चौहान (निवासी–असावर, गाजीपुर) और शनि राजभर (निवासी–गोविन्दपुर, रोहनिया, वाराणसी) बैरक संख्या-09 में निरुद्ध थे। विवाद बढ़ने पर तीनों को चोटें आईं, जिसके बाद रात में बैरक खुलवाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया और सभी बंदियों को कारागार चिकित्सालय भेजकर उपचार कराया गया।

    घटना की सूचना 28 अगस्त 2025 को संबंधित माननीय न्यायालय को भेज दी गई थी, जहाँ से बंदियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी हुए। हालांकि घटना के समय प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी थी।

    अब जेलर सुरेश बहादुर सिंह ने थाना लालपुर पाण्डेयपुर को पत्र भेजकर तीनों बंदियों के खिलाफ मारपीट की घटना में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। जेलर के अनुरोध पर लालपुर पांडेयपुर पुलिस ने तीनों बंदियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।