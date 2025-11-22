वाराणसी में होटल दयाल टावर में विदेशी मेहमानों को अवैध तरीके से रोकने पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अधूरे होटल में व‍िदेशी पर्यटकों को मानकों के व‍िपरीत ठहराने के मामले में पुल‍िस ने होटल के कर्मचार‍ियों पर अभ‍ियोग पंजीकृत क‍िया है। इस बाबत दर्ज अभ‍ियोग में उप न‍िरीक्षक व‍िकास कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड, थाना भेलूपुर की ओर से बताया गया क‍ि अभिसूचना इकाई कार्यालय से सूचना म‍िलने के बाद होटल में जांच की गई। जांच में पता चला क‍ि होटल दयाल टावर, दुर्गाकुंड, भेलूपुर में कुछ विदेशी व्यक्ति ठहरे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर कांंस्‍टेबल सुनील यादव ने भी होटल का दौरा किया।

होटल के मैनेजर नितेश सिंह से पूछताछ करने पर पता चला कि प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी, BHU वाराणसी द्वारा होटल में कुल 20 कमरों की बुकिंग की गई है। इनमें से 10 विदेशी मेहमान हैं, जिनके पासपोर्ट रिसेप्शन पर रखे गए हैं और रजिस्टर में उनकी एंट्री भी की गई है। जब होटल का रजिस्ट्रेशन और परमिशन मांगा, तो मैनेजर ने बताया कि परमिशन के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन मौके पर होटल के मालिक राजीव सिंह उपस्थित नहीं थे।

होटल के रजिस्टर की जांच करने पर पाया क‍ि पृष्ठ संख्या 10 पर दिनांक 20.11.25 को क्रम संख्या तीन से 12 तक विदेशी व्यक्तियों की सूची अंकित है। इनमें डॉ. जेरेन डिर्क कॉर्नलेयर (नीदरलैंड), डॉ. एंडो हीरोमुन (जापान), डॉ. फेरो विट्टो (ऑस्ट्रेलिया), डॉ. लो चुआनजिए (सिंगापुर), डॉ. लुका यूनियोन (इटली), डॉ. मिकाएला वेमरोवा, डॉ. एलेक्सी डेमचेंको (यूएसए), डॉ. चार्ल्स गौथियर (कनाडा), डॉ. ऐसुशी शिमोयामी (जापान), और डॉ. कुंची तौमरा (जापान) शामिल हैं।