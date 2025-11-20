वाराणसी में कोहरे की पसरी चादर ने विमानों को दी दुश्वारी, शारजाह का विमान दिल्ली डायवर्ट
वाराणसी में घने कोहरे के कारण विमानों का संचालन प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने के कारण शारजाह से आने वाली इंडिगो की उड़ान को दिल्ली की ओर डायवर्ट कर दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कोहरे के कारण विमानों के आवागमन में देरी हो रही है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में पहली बार सीजन में कोहरा व्यापक घने स्वरुप में नजर आने के बाद सर्वाधिक दुश्वारी विमानों को झेलनी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शारजाह से वाराणसी पहुंचा, लेकिन दृश्यता कम होने के कारण उसे वाराणसी में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इस विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया।
सुबह सात बजे आई एक्स 184 विमान वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे विमान काफी देर तक हवा में चक्कर काटता रहा। मौसम की स्थिति ठीक न होने और ईंधन की कमी के चलते, पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट की ओर जाने का निर्णय लिया। हालांकि दोपहर बाद विमान वापस आने की सूचना जारी की गई। दोपहर दो बजे बताया गया कि विमान 160 यात्रियों को लेकर दिल्ली से रवाना हो चुका है।
कोहरे की वजह से विमान लैंड नहीं हो सका तो यात्रियों में चिंता का माहौल था, लेकिन पायलट और क्रू ने स्थिति को संभालते हुए यात्रियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, यात्रियों को दोपहर बाद वाराणसी भेजने की व्यवस्था की गई।
इस घटना ने एक बार फिर से पूर्वांचल में सर्दियों के समय हवाई यात्रा के दौरान मौसम की चुनौतियों को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मौसम में उड़ान भरने से पहले सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और एयरलाइंस को इस प्रकार की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।
