    वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में छाया घना कोहरा, गलन की दस्‍तक, पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ ला रहा मौसमी दुश्‍वारी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम और खराब होने की आशंका है। गलन बढ़ने से लोगों ...और पढ़ें

    मौसम व‍िभाग ने आगे गलन और कोहरे की संभावना जताई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में शुक्रवार की सुबह कोहरे की घनी चादर फैली रही। शहर में हल्की धुंध के साथ-साथ अंचलों और हाइवे पर घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की यह चादर इतनी घनी थी कि वाहन चालक अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट जलाकर चलने को मजबूर हुए। वाराणसी में सुबह का धुंधलका नौ बजे तक साफ हो सका, और दिनभर हल्की धूप ने यह एहसास दिलाया कि कोहरे का दौर अब शुरू हो चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे की चादर बिछने के साथ ही गलन ने भी अपने पांव पसार दिए, जिसके कारण लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। सुबह की शुरुआत में देरी होने के कारण दिन भी आलसी बना रहा और नौ बजे के बाद ही सक्रिय हो सका।

    शुक्रवार को अध‍िकतम तापमान में कमी दर्ज की गई और पारा 24.6°C ड‍िग्री दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.3 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 10.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.5 ड‍िग्री कम रहा। आर्द्रता न्‍यूनतम 69% और अध‍िकतम 84% फीसद दर्ज की गई। वातावरण में गलन की स्‍थ‍िति‍ शुक्रवार को सुबह रही तो दोपहर बाद भी ठंडक का अहसास धूप के तेवर में कमी के साथ बनी रही।  

    इस मौसम में कोहरे के कारण सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। दृश्यता कम होने के कारण कई स्थानों पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में यातायात पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करें।

    मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में कोहरे की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। वाराणसी में इस समय न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो कि सामान्य से कम है।

    कोहरे के कारण स्कूलों में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई स्कूलों ने सुबह की कक्षाओं का समय बदलने पर विचार किया है ताकि बच्चों को कोहरे में यात्रा करने में कठिनाई न हो। हलांक‍ि कोहरे में लिपटी गंगा और उसके किनारे की छवि पर्यटकों को आकर्षित करती है। वाराणसी में कोहरे का यह मौसम सभी के लिए एक नई चुनौती और अनुभव लेकर आया है।

    मौसमी बीमा‍र‍ि‍यों ने उठाया स‍िर

    इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, जैसे सर्दी, खांसी और बुखार। चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दी है कि वे गर्म कपड़े पहनें और बाहर निकलते समय मुंह और नाक को ढककर रखें। इसके अलावा, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने की भी सलाह दी गई है।