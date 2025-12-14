जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार ही रव‍िवार की सुबह कोहरे में घुली रही। वातावरण में नमी में इजाफा भी हुआ और कोहरे की वजह से सुबह अलसाई हुई नजर आई। वातावरण में शन‍िवार की शाम से ही धुंधलका घुलने लगा था। इसके बाद रात गहराने के साथ ही कोहरा घना होने लगा। आधी रात के बाद कोहरा और सघन होता चला गया।

सुबह हुई तो घने कोहरे के बीच गाड़ि‍यों की गत‍ि काफी सुस्‍त हो गई। वातावरण में घुला कोहरा लोगों को दुश्‍वारी देता रहा तो दूसरी ओर कोहरे की वजह से आवागमन भी प्रभाव‍ित हुआ। हाइवे पर वाहन फॉग लाइट जलाकर चलते नजर आए तो दूसरी ओर ठंडी हवाओं का जोर भी लोगों का हांड़ कंपाता रहा। पश्च‍िमी व‍िक्षोभ की वजह से गलन भी हावी रही लेक‍िन न्‍यूनतम पारे में 24 घंटे में मामूली इजाफा भी दर्ज क‍िया गया। पारे में इजाफे का अर्थ यही माना जा रहा है क‍ि कोहरे और गलन से आगे कोई राहत नहीं म‍िलने वाली है।