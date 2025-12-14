Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में कोहरे की ओट से गलन ने की चोट, जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:19 AM (IST)

    वाराणसी और पूर्वांचल में कोहरे के कारण ठंड बढ़ गई है। रविवार सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हुई और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, ...और पढ़ें

    Hero Image

    वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में गलन और कोहरे का दौर चल रहा है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार ही रव‍िवार की सुबह कोहरे में घुली रही। वातावरण में नमी में इजाफा भी हुआ और कोहरे की वजह से सुबह अलसाई हुई नजर आई। वातावरण में शन‍िवार की शाम से ही धुंधलका घुलने लगा था। इसके बाद रात गहराने के साथ ही कोहरा घना होने लगा। आधी रात के बाद कोहरा और सघन होता चला गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह हुई तो घने कोहरे के बीच गाड़ि‍यों की गत‍ि काफी सुस्‍त हो गई। वातावरण में घुला कोहरा लोगों को दुश्‍वारी देता रहा तो दूसरी ओर कोहरे की वजह से आवागमन भी प्रभाव‍ित हुआ। हाइवे पर वाहन फॉग लाइट जलाकर चलते नजर आए तो दूसरी ओर ठंडी हवाओं का जोर भी लोगों का हांड़ कंपाता रहा। पश्च‍िमी व‍िक्षोभ की वजह से गलन भी हावी रही लेक‍िन न्‍यूनतम पारे में 24 घंटे में मामूली इजाफा भी दर्ज क‍िया गया। पारे में इजाफे का अर्थ यही माना जा रहा है क‍ि कोहरे और गलन से आगे कोई राहत नहीं म‍िलने वाली है।

    बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 23.4°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.1 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 10.1°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.4 ड‍िग्री कम रहा। वहीं आर्द्रता न्‍यूनतम 76% और अध‍िकतम 96% दर्ज की गई। पश्‍च‍िम में बादलों की सक्र‍ियता बनी होने से हवाओं का रुख पूरब की ओर रहा तो धुंधलके की चादर पूर्वांचल में भी बनी रह सकती है। हालांक‍ि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर हुआ तो मैदानी क्षेत्रों में गलन का असर बढ़ सकता है। मौसम व‍िभाग ने हालांक‍ि क‍िसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना से इन्‍कार क‍िया है। 