वाराणसी में कोहरे का कहर, चेन्नई और अहमदाबाद से आए विमानों की लैंडिंग रद

जागरण संवाददाता, बाबतपुर। बुधवार को रात में घने कोहरे और के कारण दृश्यता कम होने के कारण चेन्नई और अहमदाबाद से वाराणसी पहुंचे विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया।

जानकारी के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस का विमान 6 ई 401 चेन्नई से अपने निर्धारित समय रात्रि करीब नौ बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा और लैंडिंग की अनुमति मांगी लेकिन रनवे पर दृश्यता कम होने के कारण लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। मौसम ठीक होने के इंतजार में विमान करीब आधे घंटे तक हवा में चक्कर काटने के बाद कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया।