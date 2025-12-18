वाराणसी में कोहरे का कहर, चेन्नई और अहमदाबाद से आए विमानों की लैंडिंग रद
बुधवार की रात घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से चेन्नई और अहमदाबाद से वाराणसी पहुंचे विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इंडिगो का विमान चेन्नई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाबतपुर। बुधवार को रात में घने कोहरे और के कारण दृश्यता कम होने के कारण चेन्नई और अहमदाबाद से वाराणसी पहुंचे विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया।
जानकारी के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस का विमान 6 ई 401 चेन्नई से अपने निर्धारित समय रात्रि करीब नौ बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा और लैंडिंग की अनुमति मांगी लेकिन रनवे पर दृश्यता कम होने के कारण लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। मौसम ठीक होने के इंतजार में विमान करीब आधे घंटे तक हवा में चक्कर काटने के बाद कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया।
वही अहमदाबाद से वाराणसी पहुंचे स्पाइस जेट के विमान एस जी 441 भी रात्रि 9:30 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा और लैंडिंग की अनुमति मांगी लेकिन एटीसी द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण विमान नज़दीकी एयरपोर्ट लखनऊ के लिए डायवर्ट किया गया।
बता दें कि उपरोक्त दोनों विमान आने के बाद वापस उसी शहर को जाते हैं, विमान नहीं आने के कारण विमान से चेन्नई और अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को होटलों में ठहराया गया। वही कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा रद कर फुल रिफंड ले लिया।
