    वाराणसी में धनतेरस एवं दीपावली पर 12 प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    वाराणसी में धनतेरस और दीपावली के अवसर पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड ने कमर कस ली है। शहर के 12 मुख्य स्थानों पर फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात रहेंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके।

    सरकार ने दीपावली के पर्व पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। योगी सरकार ने दीपावली के पर्व पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब फायर स्टेशनों के बजाय प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आकस्मिक घटना को तुरंत नियंत्रित किया जा सके।

    इस बार पटाखों की बिक्री के लिए कुल 461 दुकानों को मंजूरी दी गई है, जबकि 72 आवेदनों पर अनुमति के लिए प्रक्रिया जारी है। अस्थाई दुकानों का आयोजन 18 से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि दीपावली के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से 12 प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां विशेषज्ञ अग्निशामकों के साथ 24 घंटे तैनात रहेंगी।

    धनतेरस और दीपावली पर ये गाड़ियां शहर के व्यस्त क्षेत्रों जैसे गोदौलिया, दशाश्वमेध, भेलूपुर, लंका, शिवपुर, सिगरा, चौक, रामनगर, भिखारीपुर, मच्छोदरी पार्क, नाटी इमली और भरत मिलाप मैदान में खड़ी रहेंगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि हमारी तैयारी है कि रिस्पांस टाइम को न्यूनतम रखा जाए। प्रत्येक गाड़ी में आधुनिक उपकरण, पानी के टैंक और अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होंगे। अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे शिफ्ट में ड्यूटी देंगे।

    पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित स्थलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आतिशबाजी की दुकानों के लिए 533 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 461 अस्थाई दुकानों के लिए अनुमति दी गई है। शेष आवेदनों पर जांच के बाद नियमानुसार अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए 32 स्थानों का चयन किया है।

    ये दुकानें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई जाएंगी, जिससे लोग आसानी से पटाखे खरीद सकें। प्रत्येक दुकान पर अग्निशामक यंत्र, रेत से भरी बाल्टी और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। योगी सरकार के निर्देश पर अवैध पटाखा भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है।

    अस्थायी आतिशबाजी की बिक्री के लिए चिह्नित स्थलों में शामिल हैं

    आवास विकास कालोनी का मैदान- लालपुर, मुड़कट्टा बाबा मैदान- लालपुर, मिनी स्टेडियम का मैदान- शिवपुर, रामलीला मैदान चौबेपुर- चौबेपुर, स्वयंवर वाटिका- लंका, बेनिया बाग का मैदान- चौक, मच्छोदरी पार्क- आदमपुर, क्वींस कॉलेज का मैदान- चेतगंज, आशापुर प्राइमरी स्कूल का मैदान- सारनाथ, राधा मोहन का लॉन- लालपुर, कटिंग स्कूल का मैदान- कैंट, छोटी कटिंग मेमोरियल का मैदान- कैंट, रामलीला का मैदान- रोहनिया, राजा साहब का बगीचा- राजातालाब, कबीर नगर पार्क- भेलूपुर, बृज इन्क्लेव- भेलूपुर, शहनाई पैलेस- रामनगर, सुरेन्द्र बहादुर सिंह का खाली जमीन- मण्डुवाडीह, दिनेश सिंह के खाली मैदान- मण्डुवाडीह, पानी ग्रहण लॉन- सिगरा, राम कृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज- सिगरा, अखरी बाईपास- चितईपुर, अक्था- सारनाथ, चेतसिंह किला- भेलूपुर, नाटी इमली भरत मिलाप का मैदान- चेतगंज, पिण्डरा के खुले मैदान- फुलपुर, घमहापुर के खुले मैदान- फुलपुर, बसनी के खुले मैदान- बड़ागांव, शिव सरोवर मंदिर बसनी बाजार- बड़ागांव, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज- चोलापुर, दुर्गा मंदिर के खुले मैदान- चोलापुर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय- चेतगंज।