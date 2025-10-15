वाराणसी में धनतेरस एवं दीपावली पर 12 प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड

जागरण संवाददाता, वाराणसी। योगी सरकार ने दीपावली के पर्व पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब फायर स्टेशनों के बजाय प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आकस्मिक घटना को तुरंत नियंत्रित किया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बार पटाखों की बिक्री के लिए कुल 461 दुकानों को मंजूरी दी गई है, जबकि 72 आवेदनों पर अनुमति के लिए प्रक्रिया जारी है। अस्थाई दुकानों का आयोजन 18 से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि दीपावली के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से 12 प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां विशेषज्ञ अग्निशामकों के साथ 24 घंटे तैनात रहेंगी। धनतेरस और दीपावली पर ये गाड़ियां शहर के व्यस्त क्षेत्रों जैसे गोदौलिया, दशाश्वमेध, भेलूपुर, लंका, शिवपुर, सिगरा, चौक, रामनगर, भिखारीपुर, मच्छोदरी पार्क, नाटी इमली और भरत मिलाप मैदान में खड़ी रहेंगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि हमारी तैयारी है कि रिस्पांस टाइम को न्यूनतम रखा जाए। प्रत्येक गाड़ी में आधुनिक उपकरण, पानी के टैंक और अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होंगे। अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे शिफ्ट में ड्यूटी देंगे।

पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित स्थलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आतिशबाजी की दुकानों के लिए 533 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 461 अस्थाई दुकानों के लिए अनुमति दी गई है। शेष आवेदनों पर जांच के बाद नियमानुसार अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए 32 स्थानों का चयन किया है।

ये दुकानें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई जाएंगी, जिससे लोग आसानी से पटाखे खरीद सकें। प्रत्येक दुकान पर अग्निशामक यंत्र, रेत से भरी बाल्टी और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। योगी सरकार के निर्देश पर अवैध पटाखा भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है।