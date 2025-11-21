वाराणसी में किशोर के हाथों में स्टेयरिंग देने पर फंसे पिता, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। किशोर हाथों में होंडा सिटी कार देना एक पिता को महंगा पड़ गया। तेज रफ्तार होंडा सिटी कार की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अंश न्यूरो हास्पिटल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित पत्नी ने थाना कैंट में सूचना दी तो पुलिस सख्ती दिखाते हुए किशोर के पिता को भी आरोपित बना दिया। पुलिस की यह कार्रवाई उन अभिभावकों के लिए बड़ा संदेश है, जो लाड़-प्यार में बच्चों को गाड़ियों की चाबी पकड़ा दे रहे हैं।

कैंट थाना क्षेत्र के सिकरौल निवासी श्याम नारायण सेंट्रल जेल रोड पर रहते हैं। वह 16 नवंबर का अपने घर से बाइक निकाल रहे थे, तभी तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। पति को हास्पिटल में भर्ती कराने के बाद सरिता देवी ने थाना कैंट में तहरीर दी।