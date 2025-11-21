वाराणसी में किशोर के हाथों में स्टेयरिंग देने पर फंसे पिता, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
वाराणसी में एक पिता ने अपने नाबालिग बेटे को होंडा सिटी कार दी, जिससे एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पिता को भी आरोपी बनाया है। यह घटना कैंट थाना क्षेत्र में हुई, जहाँ श्याम नारायण की बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से जांच की और पाया कि कार नाबालिग चला रहा था।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। किशोर हाथों में होंडा सिटी कार देना एक पिता को महंगा पड़ गया। तेज रफ्तार होंडा सिटी कार की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अंश न्यूरो हास्पिटल में भर्ती कराया गया है।
पीड़ित पत्नी ने थाना कैंट में सूचना दी तो पुलिस सख्ती दिखाते हुए किशोर के पिता को भी आरोपित बना दिया। पुलिस की यह कार्रवाई उन अभिभावकों के लिए बड़ा संदेश है, जो लाड़-प्यार में बच्चों को गाड़ियों की चाबी पकड़ा दे रहे हैं।
कैंट थाना क्षेत्र के सिकरौल निवासी श्याम नारायण सेंट्रल जेल रोड पर रहते हैं। वह 16 नवंबर का अपने घर से बाइक निकाल रहे थे, तभी तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। पति को हास्पिटल में भर्ती कराने के बाद सरिता देवी ने थाना कैंट में तहरीर दी।
पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर सीसीटीवी कैमराें के जरिए जांच की तो किशोर होंडा सिटी चलाते हुए दिख गया। इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि पुलिस कितना जागरुकता अभियान पुलिस चलाएगी।
आरोपित किशोर के सदर बाजार निवासी पिता भी दोषी है। इसी कारण उसे भी मुकदमे में दोषी बनाया गया है। यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम 2019 के तहत की गई है। फिलहाल होंडा सिटी कार को सीज कर दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।