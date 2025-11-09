वाराणसी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थल का किया औचक निरीक्षण
वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने अचानक मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। निर्वाचक नामावलीयों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य को सकुशल और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मतदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय अकथा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित सुपरवाइजर व बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ के मोबाइल में बीएलओ ऐप के एडवांस वर्जन की प्रक्रिया की जानकारी ली और उन्हें बेहतर तरीके से उपयोग करने के बारे में भी बताया। कहा कि जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं उन्हें बीएलओ ऐप पर मार्क करते रहें, जिससे कि गणना प्रपत्र की ऑनलाइन प्रगति नवीन हो सके।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष व पारदर्शी होनी चाहिए। कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का 15 नवंबर तक शत प्रतिशत वितरण करना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील की है कि शुद्ध निर्वाचक नामावली मज़बूत लोकतंत्र के उद्देश्य से चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। मतदाता सूची से संबंधित गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) का वितरण शुरू हो चुका है। बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर यह गणना फॉर्म मतदाताओं को दे रहे हैं।
मतदाताओं से अनुरोध किया गया कि वे गणना फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, उस पर अपने हस्ताक्षर करें और बीएलओ को वापस दें। यदि मतदाता घर पर नहीं हैं, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित फॉर्म बीएलओ को दे सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें, ताकि निर्वाचक नामावली अधिकतम सटीक और पारदर्शी बन सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।