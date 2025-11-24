वाराणसी में शादी में ले जाने का झांसा देकर ठग ने उड़ाई वृद्धा की सोने की चेन, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। बीते शनिवार चौबेपुर चौराहे पर एक शातिर ठग शादी में ले जाने का बहाना बनाकर वृद्धा की सोने की चेन लेकर फरार हो गया। मामले में पीड़ित की तहरीर पर चौबेपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार केराकत के छितौना निवासी संजय यादव अपनी माता यशोदा देवी के साथ मामा पप्पू यादव, नरपतपुर जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान स्प्लेंडर बाइक से पहुंचे एक युवक ने खुद को पप्पू यादव का भेजा हुआ बताते हुए साथ चलने को कहा।