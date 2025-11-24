वाराणसी में शादी में ले जाने का झांसा देकर ठग ने उड़ाई वृद्धा की सोने की चेन, मुकदमा दर्ज

Language
    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:22 PM (IST)

    वाराणसी के चौबेपुर में एक बुजुर्ग महिला को शादी में ले जाने के बहाने एक ठग ने सोने की चेन उड़ा ली। महिला अपने बेटे के साथ मामा के घर जा रही थी, तभी एक बाइक सवार ने खुद को रिश्तेदार बताकर उन्हें लिफ्ट दी और चेन लेकर फरार हो गया।

     पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। बीते शनिवार चौबेपुर चौराहे पर एक शातिर ठग शादी में ले जाने का बहाना बनाकर वृद्धा की सोने की चेन लेकर फरार हो गया। मामले में पीड़ित की तहरीर पर चौबेपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    जानकारी के अनुसार केराकत के छितौना निवासी संजय यादव अपनी माता यशोदा देवी के साथ मामा पप्पू यादव, नरपतपुर जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान स्प्लेंडर बाइक से पहुंचे एक युवक ने खुद को पप्पू यादव का भेजा हुआ बताते हुए साथ चलने को कहा।

    वृद्धा उसकी बातों में आकर बाइक पर बैठ गईं, जबकि संजय ऑटो से पीछे चले। डुबकियां पेट्रोल टंकी के पास पुलिया पर युवक ने धोखे से वृद्धा की सोने की चेन लेकर पेट्रोल भरवाने का बहाना बनाकर बाइक समेत फरार हो गया। काफी देर इंतजार के बाद संजय को ठगी का पता चला। थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात ठग की तलाश की जा रही है।