गंगा में वृद्ध ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा - 'मेरे साथ धोखा हुआ, पैसा लोगों ने नहीं दिया'

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दशाश्वमेघ थाने के बड़ा देव मोहल्ले में हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान और आवास है। सुरेन्द्र केशरी उर्फ मुन्ना, 67 वर्ष, यहां रहते थे। उनके तीन लड़कियां और एक पुत्र है। बीते दिन, ढाई बजे, सुरेन्द्र अपने कर्मचारी के साथ घर से बिना बताये निकले और दशाश्वमेघ पहुंचे, जहां गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी ने बताया कि सुरेन्द्र ने उन्हें नाश्ता करने के लिए भेजा था, लेकिन जब वे लौटे तो सुरेन्द्र नहीं दिखे।

तत्काल सूचना परिवार को दी गई। परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और खोजने पर गणेश घाट पर शव मिला, जिसे बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आज पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की तलाशी ली, जहां एक सोसाइड नोट मिला। इस नोट में सुरेन्द्र ने लिखा था कि उनके साथ धोखा हुआ है और लोग मार्केट में पैसे लेकर बैठे हैं।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुरेन्द्र के परिवार में इस घटना से शोक की लहर दौड़ गई है। उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि सुरेन्द्र हमेशा से मेहनती और ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन इस बार वह मानसिक तनाव से गुजर रहे थे।

सुरेन्द्र के करीबी मित्रों का कहना है कि वह अक्सर आर्थिक समस्याओं के बारे में चर्चा करते थे। उनके व्यवसाय में कुछ समय से गिरावट आ रही थी, जिससे वह परेशान थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुरेन्द्र ने कभी भी आत्महत्या का विचार नहीं किया था, लेकिन हालात ने उन्हें इस दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया।