वाराणसी में दीपावली की धूम: पिंचू-ड्राप्स और LED झालरों से जगमगाएंगे घर-आंगन, कीमत 40 रुपये से शुरू

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दीपावली नजदीक आने के साथ ही विद्युत झालरों और सजावटी लाइटों के बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। घर-आंगन को रोशनी से सजाने के लिए बाजार में इस बार कई नए झालर आए हैं। इसमें पिंचू झालर, ड्राप्स लाइट, लिप झालर और डायमंड मल्टी झालर ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।

वहीं, कमल, मोर और कबूतर की आकृति वाली सजावटी लाइट भी लोगों को पसंद आ रही हैं। बाजार में कम बजट वाली एलईडी झालर ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। बड़ी पियरी स्थित इलेक्ट्रिक बाजार में दुकानों पर रंग-बिरंगी रोशनी वाली झालरों और सजावटी लाइटों की भरमार है।

दुकानदारों के मुताबिक, ग्राहक कीमत के साथ रोशनी और टिकाऊपन को भी ध्यान में रखकर खरीदारी कर रहे हैं। कम कीमत में घर को आकर्षक बनाने के विकल्पों की मांग अधिक है। पिंचू आरजीबी झालर नया आकर्षण इस बार बाजार में पिंचू आरजीबी झालर नया आकर्षण है। यह फंक्शनल लाइट है, जिसमें एक ही बल्ब में लाल, हरा और नीला रंग जलता है। इसकी 15 मीटर झालर 60 रुपये, 20 मीटर 80 रुपये और 30 मीटर 120 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, ड्राप्स लाइट पारदर्शी पाइप में कई रंगों की रोशनी बिखेरती है। इसकी कीमत 100 से 120 रुपये प्रति पीस है।

लिप झालर भी सजावट के लिए पसंद की जा रही है। यह 10 फीट लंबी होती है, जिसमें प्लास्टिक की हरी पत्तियों के साथ 10 लड़ियां लटकती हैं। इनमें जलने वाली रंग-बिरंगी लाइट थोड़ी-थोड़ी देर में रंग बदलती रहती है।

इसकी कीमत 175 रुपये है। डायमंड मल्टी झालर भी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। आठ एमएम के बल्ब वाली 10 मीटर झालर 50 रुपये, 20 मीटर 75 रुपये और 30 मीटर 110 रुपये में मिल रही है। कमल, मोर और कबूतर की आकृति वाली आई लाइट सजावटी लाइटों में इस बार शीशे के लैंप भी बाजार में आए हैं। कमल की आकृति वाले लैंप की कीमत 250 रुपये प्रति पीस है, जबकि मोर और कबूतर की आकृति वाले लैंप 100 रुपये प्रति पीस में उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऊं, स्वास्तिक, त्रिशूल, दीपक और दिल की आकृति वाली दीया लाइट भी लोगों को पसंद आ रही हैं। इनकी शुरुआती कीमत 130 रुपये प्रति पीस है।

40 रुपये से शुरू हैं एलईडी झालर कम बजट में सजावट के लिए सिंगल एलईडी लाइट, स्टील एलईडी और वार्म व्हाइट लाइट वाली झालरों की मांग अधिक है। स्टील एलईडी में एक ही रंग की पूरी लड़ी होती है। यह हरे, पीले, नीले और गुलाबी सहित कई रंगों में उपलब्ध है। आठ एमएम के बल्ब वाली 15 मीटर की झालर 40 रुपये, 20 मीटर 55 रुपये और 25 मीटर 70 रुपये में मिल रही है।

सिंगल एलईडी और वार्म व्हाइट लाइट की 15 मीटर झालर 40 रुपये और 20 मीटर वाली 50 रुपये में उपलब्ध है। दुकानदारों के अनुसार, एलईडी झालर कम कीमत में बेहतर रोशनी देने के साथ लंबे समय तक चलती है। इनमें तांबे के मजबूत तार और अपेक्षाकृत बड़े बल्ब होने के कारण रोशनी भी अच्छी रहती है।