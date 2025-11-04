वाराणसी में आपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी दशाश्वमेध घाट की देव दीपावली

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली पर इस बार श्रद्धा और देशभक्ति का अद्भुत संगम दिखेगा। घाट पर आयोजित होने वाला पर्व इस बार पहलगाम आतंकी हमले में बलिदान हुए नागरिकों व आपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को समर्पित होगा।

यह जानकारी गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष पं. किशोरी रमण दुबे बाबू महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि 35 वर्षों से चल रही परंपरा अनुसार दशाश्वमेध घाट देवताओं के स्वागत में पलक-पांवड़े बिछाएगा। 500 किलो फूलों से घाट को सजाया जाएगा।

मां गंगा की 108 किलो की अष्टधातु की प्रतिमा का विशेष शृंगार किया जाएगा और 108 लीटर दूध से उनका अभिषेक कर गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया जाएगा। समिति सचिव पं. दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि ऋद्धि-सिद्धि के रूप में गंगा महाआरती के दौरान 42 बेटियों का नेतृत्व नारी शक्ति के सम्मान का संकल्प दोहराएगा।