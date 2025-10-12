जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत, बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इस कार्य के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। नोटिस चस्पा करने के माध्यम से दुकानों और मकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है।

इस चौड़ीकरण के अंतर्गत कुल 180 दुकानों और मकानों का ध्वस्तीकरण किया जाना है। यह कदम काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते को चौड़ा करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। प्रस्तावित चौड़ीकरण के बाद, यह रास्ता 17.5 मीटर चौड़ा होगा। दालमंडी वाराणसी का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है और पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी भी मानी जाती है।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुधारने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और यातायात की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय व्यापारियों और निवासियों से सहयोग की अपील की है, ताकि इस प्रक्रिया को सुगमता से पूरा किया जा सके।

नोटिस चस्पा करने के दौरान, प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। स्थानीय निवासियों को पहले से सूचित किया गया है और उन्हें अपनी संपत्तियों को खाली करने के लिए समय दिया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग समय पर अपनी संपत्तियों को नहीं खाली करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।