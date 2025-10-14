Language
    वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण में आई तेजी, दस्तावेजों की शुरू हुई जांच

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। नोटिस चस्पा होने के बाद चौक थाने में पीडब्ल्यूडी का कैम्प कार्यालय खोला गया है। दस्तावेज़ों में विसंगतियों के कारण प्रक्रिया में कुछ बाधाएँ आ रही हैं। अधिकारियों ने सभी से सहयोग करने और अपने कागजात जमा करने की अपील की है, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत हाल ही में नोटिस चस्पा किए गए हैं। इसके बाद, चौक थाने में पीडब्‍ल्‍यूडी का कैम्प कार्यालय खोला गया। पहले दिन, कोई भी भवन स्वामी या दुकानदार अपने कागजात लेकर नहीं पहुंचे।

    हालांकि, दूसरे दिन कुछ लोग कैम्प कार्यालय पहुंचे। अब तक लगभग दस लोग आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश की समस्याएं दालमंडी में दुकानदारों और किरायेदारों से संबंधित हैं।

    कई लोगों के पास आवश्यक कागजात भी पूरे नहीं हैं। चस्पा नोटिस पर आराजी नंबर कुछ और है, जबकि मालिक के पास मौजूद कागजात में भिन्नता है। इस प्रकार की समस्याओं को उच्च अधिकारियों द्वारा सुलझाया जाएगा। लोगों का कहना है कि सभी दस्तावेज सही होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

    मंगलववार को कैम्प कार्यालय में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अभी तक केवल एक व्यक्ति ने अपने पेपर जमा किए हैं, जबकि अन्य लोग जानकारी लेने आए हैं। इस दौरान काली चरण, सुपरवाइजर और काशी सहायक बेलदार डब्लू डी के कर्मचारी भी उपस्थित थे।

    दालमंडी चौड़ीकरण की इस प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों ने सभी भवन स्वामियों और दुकानदारों से अपील की है कि वे अपने कागजात लेकर आएं, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी पक्षों का सहयोग आवश्यक है।