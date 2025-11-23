वाराणसी में डंपर की चपेट में आने से साइकिल सवार मजदूर की मौके पर हुई मौत
वाराणसी में एक दर्दनाक हादसे में, एक डंपर ने साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता (राजातालाब) वाराणसी। स्थानीय थाना के पास हाईवे ओवर ब्रिज के बगल में सर्विस रोड पर रविवार को सुबह नौ बजे राजातालाब से मोहनसराय की तरफ जा रही डंपर की चपेट में आने से मीरजापुर जिले के दियाव गांव निवासी साइकिल सवार जुगनू (45) नामक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी।
घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची राजा तालाब पुलिस ने मृतक की शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल पर डंपर छोड़कर ट्रक चालक फरार हो गया और पुलिस ने डंपर ट्रक को अपने कब्जे में लिया।
जिसके उपरांत घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन के साथ आए हुए गांव के आक्रोशित लोगों ने प्रयागराज से वाराणसी जाने वाली हाईवे रोड पर बैठकर डंपर चालक को हिरासत में लेने तथा मुआवजा सहित अपने विभिन्न मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिए जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गयी।
इस दौरान चक्का जाम लगभग दो घंटा रहा। जिसके दौरान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव तथा थाना प्रभारी दयाराम ने परिजनों को मांग पूरा करने का आश्वासन देते हुए समझा बुझा कर चक्का जाम खुलवाया।
इसके बाद सुचारू रूप से वाहनों का आवागमन चालू कराया। मृतक जुगुनू के परिजनों के साथ-साथ पत्नी चंदा देवी का रो-रो का बुरा हाल हो गया। मृतक जुगुनू को एक बेटी व एक बेटा है। जुगनू रोज की तरह वह मजदूरी काम के लिए घर से निकले थे।
