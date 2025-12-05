Varanasi Crime: शेयर ट्रेडिंग के बहाने साइबर ठगों ने युवक को जाल में फंसाकर की 54 लाख की ठगी

Language
    By Devendra Nath Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:55 AM (IST)

    वाराणसी में एक युवक साइबर ठगी का शिकार हुआ। शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर ठगों ने उसे अपने जाल में फंसाया और 54 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। शेयर ट्रेडिंग के बहाने साइबर ठगों ने जैतपुरा थाना क्षेत्र के संजय अपार्टमेंट कॉटन मिल निवासी गुलशन ओबेराय के साथ 54 लाख रुपये की ठगी की। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।

    गुलशन ने पुलिस को बताया कि यूट्यूब पर मेहता बैंक के नाम से दिखाए जाने वाले चैनल पर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करके अच्छी कमाई की जानकारी दी जा रही थी। इस पर भरोसा करके दिए गए लिंक के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। ग्रुप एडमिन और सलाहकार के बताने पर निवेश के कुछ रुपये उसके बताए बैंक खातों में भेजे।

    शुरू में उसका लाभ भी मिला जिसके बाद उसे और अधिक धनराशि निवेश करने के लिए कहा गया। ग्रुप से जुड़े अन्य लोग निवेश के बाद अपने फायदों की जानकारी देते थे।

    इसे देखकर ग्रुप एडमिन व निवेश सलाहकार के कहने पर उनके बताए बैंक खातों में 54 लाख रुपये कई बार में दे दिए। इसके बाद उसके कोई रुपये नहीं मिले। गुलशन के साथ ठगी करने वालों ने जिस नाम से उनसे संपर्क किया उनके नाम से मुकदमा दर्ज कराया गया है।

