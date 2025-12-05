Varanasi Crime: शेयर ट्रेडिंग के बहाने साइबर ठगों ने युवक को जाल में फंसाकर की 54 लाख की ठगी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शेयर ट्रेडिंग के बहाने साइबर ठगों ने जैतपुरा थाना क्षेत्र के संजय अपार्टमेंट कॉटन मिल निवासी गुलशन ओबेराय के साथ 54 लाख रुपये की ठगी की। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।

गुलशन ने पुलिस को बताया कि यूट्यूब पर मेहता बैंक के नाम से दिखाए जाने वाले चैनल पर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करके अच्छी कमाई की जानकारी दी जा रही थी। इस पर भरोसा करके दिए गए लिंक के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। ग्रुप एडमिन और सलाहकार के बताने पर निवेश के कुछ रुपये उसके बताए बैंक खातों में भेजे।