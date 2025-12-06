Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में क्रिकेट कोच पर किशोर खिलाड़ियों के साथ कुकर्म करने का आरोप

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:56 AM (IST)

    वाराणसी में एक क्रिकेट कोच पर नाबालिग खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। परिजनों ने भेलूपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि कोच ने मे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कोच की तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी में एक क्रिकेट कोच पर किशोर खिलाड़ियों के साथ कुकर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित किशोरों के परिजनों ने भेलूपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित कोच की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भेलूपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले 14 और 15 साल के दो किशोर क्रिकेट कोच गौतम से खेल सीखते थे। आरोप है कि दुर्गाकुंड निवासी गौतम ने दोनों किशोरों को सेलेक्शन ट्रायल में भाग लेने के लिए मेडिकल टेस्ट के बहाने लखनऊ ले जाने का प्रस्ताव दिया। वहां, पहले एक किशोर के साथ कुकर्म किया गया और फिर दूसरे किशोर के साथ भी लगातार तीन दिनों तक इसी तरह की गतिविधियाँ की गईं।

    जब दोनों बच्चे घर लौटे, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उनके परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली। प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर, सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। एसीपी गौरव कुमार ने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है।

    इस घटना ने न केवल खेल जगत को बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएँ उठ रही हैं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित कोच की तलाश तेज कर दी है।

    इस प्रकार की घटनाएँ न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी अत्यंत दुखदायी हैं। समाज में इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो सके।

    किशोरों के साथ इस तरह की घटनाएँ न केवल उनके खेल करियर को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और जांच की दिशा में उठाए गए कदमों की सभी को प्रतीक्षा है।

    इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि खेल के क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी संबंधित पक्षों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांक‍ि पुल‍िस आरोप‍ित कोच की तलाश करने के साथ सुन‍िश्‍च‍ित करना चाह रही है क‍ि इस प्रकार के अपराध वालों को सख्‍त सजा म‍ि‍ले। 