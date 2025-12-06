वाराणसी में क्रिकेट कोच पर किशोर खिलाड़ियों के साथ कुकर्म करने का आरोप

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी में एक क्रिकेट कोच पर किशोर खिलाड़ियों के साथ कुकर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित किशोरों के परिजनों ने भेलूपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित कोच की तलाश शुरू कर दी है।

भेलूपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले 14 और 15 साल के दो किशोर क्रिकेट कोच गौतम से खेल सीखते थे। आरोप है कि दुर्गाकुंड निवासी गौतम ने दोनों किशोरों को सेलेक्शन ट्रायल में भाग लेने के लिए मेडिकल टेस्ट के बहाने लखनऊ ले जाने का प्रस्ताव दिया। वहां, पहले एक किशोर के साथ कुकर्म किया गया और फिर दूसरे किशोर के साथ भी लगातार तीन दिनों तक इसी तरह की गतिविधियाँ की गईं।

जब दोनों बच्चे घर लौटे, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उनके परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली। प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर, सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। एसीपी गौरव कुमार ने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है।

इस घटना ने न केवल खेल जगत को बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएँ उठ रही हैं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित कोच की तलाश तेज कर दी है।

इस प्रकार की घटनाएँ न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी अत्यंत दुखदायी हैं। समाज में इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो सके।

किशोरों के साथ इस तरह की घटनाएँ न केवल उनके खेल करियर को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और जांच की दिशा में उठाए गए कदमों की सभी को प्रतीक्षा है।