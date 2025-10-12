वाराणसी में पटाखा गोदाम पर छापेमारी, 9000 किलो से अधिक मिला भंडार
वाराणसी में पुलिस ने एक पटाखा गोदाम पर छापा मारा और 9000 किलो से अधिक पटाखे जब्त किए। यह कार्रवाई अवैध रूप से जमा किए गए पटाखों के खिलाफ की गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के बाहरी इलाके में एक गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे जमा किए गए हैं। गोदाम मालिक के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, (बड़ागांव) वाराणसी। थाना क्षेत्र के सातों महुआ के पास स्थित पटाखा गोदाम पर आज डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल के नेतृत्व में बड़ागांव पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ चलाए जा रहे है अभियान के तहत जबरदस्त छापेमारी की।
छापेमारी के बाबत जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बड़ागांव अतुल सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के सातो महुआ के पास स्थित सर सैय्यद पब्लिक स्कूल के पास स्थित बनारस फायर वर्क्स के लाइसेंस धारक चौक थाना क्षेत्र निवासी शेख मोहम्मद सलमान के गोदाम पर शनिवार को दिन में लगभग 11 बजे डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल के नेतृत्व में छापेमारी की गई तो वहां पर भारी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण पाया गया।
जब गोदाम मालिक के पास जब उसके बैध कागजातों की जांच की गई तो उसके पास मात्र 5000 किलोग्राम पटाखा भंडारण का लाइसेंस भी मौजूद था लेकिन उनके गोदाम में 9147 किलोग्राम पटाखा का भंडारण पाया गया जो लाइसेंस से 4147 किग्रा अधिक था जिसके साथ ही उक्त गोदाम में आग से बचाव यंत्र सहित कई अन्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई।
जिस पर कार्रवाई करते हुए उक्त गोदाम मालिक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उक्त गोदाम को सील कर दिया गया। उक्त गोदाम की छापामारी के दौरान मुख्य रूप से डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल एडीसीपी गोमती जोन संजय बांगर थाना प्रभारी बड़ागांव अतुल कुमार सिंह चौकी इंचार्ज हरहुआ अभिषेक राय सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
