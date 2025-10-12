जागरण संवाददाता, (बड़ागांव) वाराणसी। थाना क्षेत्र के सातों महुआ के पास स्थित पटाखा गोदाम पर आज डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल के नेतृत्व में बड़ागांव पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ चलाए जा रहे है अभियान के तहत जबरदस्त छापेमारी की।

छापेमारी के बाबत जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बड़ागांव अतुल सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के सातो महुआ के पास स्थित सर सैय्यद पब्लिक स्कूल के पास स्थित बनारस फायर वर्क्स के लाइसेंस धारक चौक थाना क्षेत्र निवासी शेख मोहम्मद सलमान के गोदाम पर शनिवार को दिन में लगभग 11 बजे डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल के नेतृत्व में छापेमारी की गई तो वहां पर भारी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण पाया गया।

जब गोदाम मालिक के पास जब उसके बैध कागजातों की जांच की गई तो उसके पास मात्र 5000 किलोग्राम पटाखा भंडारण का लाइसेंस भी मौजूद था लेकिन उनके गोदाम में 9147 किलोग्राम पटाखा का भंडारण पाया गया जो लाइसेंस से 4147 किग्रा अधिक था जिसके साथ ही उक्त गोदाम में आग से बचाव यंत्र सहित कई अन्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई।