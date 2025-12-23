यूपी के इस शहर में कफ सीरप तस्करों की प्रॉपर्टी में बुलडोजर चलाने और जब्ती की स्क्रिप्ट तैयार, 40 करोड़ की संपत्ति चिह्नित
वाराणसी में दो हजार करोड़ रुपये के कफ सीरप तस्करी मामले में कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। पुलिस कमिश्नरेट की विशेष छह सदस्यीय टीम शुभम और उसके ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। दो हजार करोड़ रुपये के कफ सीरप तस्करी प्रकरण में कई एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की एक विशेष टीम की जांच रिपोर्ट बड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ रही है। एसआइटी से अलग गठित छह पुलिसकर्मियों की जांच टीम कफ सीरप तस्करी के सरगना शुभम व उसके करीबियों की संपत्ति की जांच कर रही है।
पुलिस टीम अभी तक 40 करोड़ रुपये की संपत्ति को चिह्नित कर ली है, जिसमें से कुछ को जब्त करने और बुलडोजर चलाने की नींव तैयार है। पुलिस की तैयारी को विधानसभा में मुख्यमंत्री के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा, जिसमें उन्होंने बुलडोजर भी चलेगा जैसे सख्त संदेश दिए।पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि कफ सीरप तस्करी का मामला गंभीर है। हमारे यहां कोतवाली, रामनगर, रोहनिया, सारनाथ थाना में केस दर्ज है।
जांच करने के लिए एसआइटी गठित
गहराई से जांच करने के लिए एसआइटी गठित की गई है। एसआइटी की जांच में कफ सीरप के बांग्लादेश तस्करी के साक्ष्य मिले हैं। एसआइटी के अलावा दो दारोगा और चार सिपाही कफ सीरप तस्करी में आरोपितों की संपत्ति की जांच कर रहे हैं। हमारी टीम 40 करोड़ की संपत्ति को चिह्नित कर चुकी है।
चूंकि जब्ती की कार्रवाई व बुलडोजर के लिए सिर्फ दारोगा की रिपोर्ट ही मायने रखती है। उसके लिए तथ्य जुटाने होते हैं, जिस दिशा में हमारी तैयारी एडवांस स्थिति में हैं। एसआइटी की जांच में ऐसे तथ्य सामने आए है, जिसके जरिये हम तस्करी को साबित कर पाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।