यूपी के इस शहर में कफ सीरप तस्करों की प्रॉपर्टी में बुलडोजर चलाने और जब्ती की स्क्रिप्ट तैयार, 40 करोड़ की संपत्ति चिह्नित

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दो हजार करोड़ रुपये के कफ सीरप तस्करी प्रकरण में कई एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की एक विशेष टीम की जांच रिपोर्ट बड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ रही है। एसआइटी से अलग गठित छह पुलिसकर्मियों की जांच टीम कफ सीरप तस्करी के सरगना शुभम व उसके करीबियों की संपत्ति की जांच कर रही है।

पुलिस टीम अभी तक 40 करोड़ रुपये की संपत्ति को चिह्नित कर ली है, जिसमें से कुछ को जब्त करने और बुलडोजर चलाने की नींव तैयार है। पुलिस की तैयारी को विधानसभा में मुख्यमंत्री के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा, जिसमें उन्होंने बुलडोजर भी चलेगा जैसे सख्त संदेश दिए।पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि कफ सीरप तस्करी का मामला गंभीर है। हमारे यहां कोतवाली, रामनगर, रोहनिया, सारनाथ थाना में केस दर्ज है।

जांच करने के लिए एसआइटी गठित गहराई से जांच करने के लिए एसआइटी गठित की गई है। एसआइटी की जांच में कफ सीरप के बांग्लादेश तस्करी के साक्ष्य मिले हैं। एसआइटी के अलावा दो दारोगा और चार सिपाही कफ सीरप तस्करी में आरोपितों की संपत्ति की जांच कर रहे हैं। हमारी टीम 40 करोड़ की संपत्ति को चिह्नित कर चुकी है।