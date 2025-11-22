वाराणसी में कफ सीरप मामले में 28 कारोबारियों पर दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा

Language
    वाराणसी में कफ सीरप के मिलावटी मामले में 28 कारोबारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में नकली सीरप बेचने का खुलासा हुआ। यह कार्रवाई नकली दवाओं के खिलाफ है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। विभाग ने लोगों से विश्वसनीय स्रोतों से दवा खरीदने की अपील की है।

    एसओजी, साइबर टीम की मदद कार्रवाई के ल‍िए ली जा रही है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी : सौ करोड़ रुपये के कफ सीरप की हेराफेरी मामले की जांच में आरोपित 28 कारोबारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। एसआइटी ने इसकी नींव रखने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। एसआइटी ने पुलिस एवं ड्रग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुकदमे में आरोपित 26 फर्मों से बीते तीन साल में हुई दवाओं की खरीद-बिक्री का सत्यापन करें।

    ड्रग विभाग की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने लाइसेंस का उल्लंघन करने का केस दर्ज कराया है। एसआइटी (स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम) के अध्यक्ष व एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी ने बताया कि एसओजी, साइबर टीम की मदद ली जा रही है।

    स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम में तीन सदस्य जरूर हैं, लेकिन जांच गहराई से करने के लिए कई टीमों की मदद ली जाएगी। बताया कि मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के घर पर ताला है। शुभम के नए-पुराने सभी नंबरों की निगरानी की जा रही है। उसके सगे-संबंधियों पर भी पुलिस की नजर है। शुभम के संपर्क में कौन है।

    पांच सौ पेटी बरामद कफ सीरप कोर्ट ले गई पुलिस

    रोहनिया में बुधवार को 62 प्लास्टिक की बोरी बरामद नशीला फेंसिडिल सीरप व 502 पेटी कफ सीरफ मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नए कानून के मुताबिक मामला कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस ने गाड़ी पर लादकर बरामद कफ सीरप कोर्ट में ले गई। रोहनिया इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि आरोपितों में काशीपुर निवासी महेश सिंह व शुभम जायसवाल की तलाश की जा रही है।

    एसआइटी की अगली  बैठक 25 नवंबर को

    स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम की अगली बैठक 25 को बुलाई गई है। जिसमें पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में ड्रग विभाग की टीम भी मौजूद रहेगी। शुभम जायसवाल पर  कसेगा ईडी का शिकंजा जासं, वाराणसी : कफ सीरप का  के तस्करी का आरोपित शुभम जायसवाल पर जल्द ही ईडी का शिकंजा कसेगा। तस्करी का  मामला करोड़ों में पहुंचने की खबरें सुर्खियां बनने पर केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। शुक्रवार को उसके बारे में अलग-अलग एजेंसियों ने जानकारी जुटाई। आरोपित के अतीत और वर्तमान के बारे में जानकारी जुटाई गई। शुभम के फेसबुक समेत सभी इंटरनेट मीडिया की निगरानी कर जरूरी मैसेज को जांच के केंद्र बिंदु में लाने की तैयारी की जा रही है।