वाराणसी में कफ सीरप मामले में 28 कारोबारियों पर दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सौ करोड़ रुपये के कफ सीरप की हेराफेरी मामले की जांच में आरोपित 28 कारोबारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। एसआइटी ने इसकी नींव रखने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। एसआइटी ने पुलिस एवं ड्रग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुकदमे में आरोपित 26 फर्मों से बीते तीन साल में हुई दवाओं की खरीद-बिक्री का सत्यापन करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ड्रग विभाग की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने लाइसेंस का उल्लंघन करने का केस दर्ज कराया है। एसआइटी (स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम) के अध्यक्ष व एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी ने बताया कि एसओजी, साइबर टीम की मदद ली जा रही है।

स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम में तीन सदस्य जरूर हैं, लेकिन जांच गहराई से करने के लिए कई टीमों की मदद ली जाएगी। बताया कि मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के घर पर ताला है। शुभम के नए-पुराने सभी नंबरों की निगरानी की जा रही है। उसके सगे-संबंधियों पर भी पुलिस की नजर है। शुभम के संपर्क में कौन है।

पांच सौ पेटी बरामद कफ सीरप कोर्ट ले गई पुलिस रोहनिया में बुधवार को 62 प्लास्टिक की बोरी बरामद नशीला फेंसिडिल सीरप व 502 पेटी कफ सीरफ मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नए कानून के मुताबिक मामला कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस ने गाड़ी पर लादकर बरामद कफ सीरप कोर्ट में ले गई। रोहनिया इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि आरोपितों में काशीपुर निवासी महेश सिंह व शुभम जायसवाल की तलाश की जा रही है।