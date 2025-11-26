वाराणसी में कफ सिरप प्रकरण की न्यायिक जांच हो, बड़े-बड़े सफेदपोश शामिल : अजय राय
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कफ सिरप प्रकरण में सरकार को घेरा और न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने ड्रग लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी नरेश मोहन की जांच और इस मामले से जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ पर दबाव डालकर गैर-भाजपाई वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं और दालमंडी में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कफ सिरप प्रकरण को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लहुराबीर स्थित अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता में सवाल उठाया कि अब जीरो टालरेंस नीति कहां गई।
ड्रग लाइसेंस जारी करने वाला मास्टर माइंड सरकारी अधिकारी नरेश मोहन है, इसकी जांच हो। इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। इस प्रकरण से जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच हो। कारण यह कि इस मामले में कई राजनेता भी शामिल हैं, जांच होगी तो सामने सब आ जाएंगे। ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
एसआईआर सिर्फ भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बीएलओ पर दबाव बनाकर गैर भाजपाई वोटरों का नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। बीएलओ दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। दालमंडी में जबरन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने तमाम प्रकरणों का जिक्र कर सरकार को घेरा।
