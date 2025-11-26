वाराणसी में कफ सिरप प्रकरण की न्यायिक जांच हो, बड़े-बड़े सफेदपोश शामिल : अजय राय

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कफ सिरप प्रकरण को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लहुराबीर स्थित अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता में सवाल उठाया कि अब जीरो टालरेंस नीति कहां गई।

ड्रग लाइसेंस जारी करने वाला मास्टर माइंड सरकारी अधिकारी नरेश मोहन है, इसकी जांच हो। इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। इस प्रकरण से जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच हो। कारण यह कि इस मामले में कई राजनेता भी शामिल हैं, जांच होगी तो सामने सब आ जाएंगे। ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।