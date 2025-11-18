वाराणसी में संदहां रिंग रोड ओवरब्रिज के पास कंक्रीट मिक्सर पलटा, दो की दर्दनाक मौत
वाराणसी के संदहां रिंग रोड ओवरब्रिज के पास एक कंक्रीट मिक्सर पलटने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई। मिक्सर के अनियंत्रित होकर पलटने से यह हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और मृतकों की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी)। क्षेत्र में मंगलवार भोर एक भीषण सड़क हादसा उस समय हुआ, जब संदहां के पास रिंग रोड पर बने ओवरब्रिज के समीप एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि ट्रक में सवार ड्राइवर और खलासी की दबकर मौके पर ही मौत हो गयी।
मृतकों की पहचान राम कुमार यादव (उम्र 25 वर्ष), निवासी ग्राम पोखरा (बरसैता), जिला रिवा, मध्य प्रदेश तथा भोला नाथ भारत (उम्र 36 वर्ष), निवासी ग्राम पतेरी नारायण, पोस्ट मऊगंज, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिक्सर ट्रक अचानक तेज रफ्तार में लड़खड़ाया और नियंत्रण खोते ही डिवाइडर से जा टकराया, जिसके बाद वह सड़क किनारे पलट गया।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी। चौबेपुर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर शिवपुर पोस्टमार्टम हाऊस भेज दिया, वहीं पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। वहीं हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई।
