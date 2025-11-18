जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में लगातार मौसम का रुख ठंड की ओर होता जा रहा है। वातावरण में गलन द‍िन प्रत‍िद‍िन प्रभावी होता जा रहा है। मौसम व‍िभाग ने हालांक‍ि क‍िसी व्‍यापक पर‍िवर्तन के रुख से इंकार क‍िया है। अगले चार द‍िनों तक क‍िसी प्रकार का अलर्ट नहीं होने के बाद भी मंगलवार की सुबह तापमान 10.3 ड‍िग्री न्‍यूनतम दर्ज क‍िया गया। पारा लगातार कम होने की वजह से गलन पूर्वांचल में प्रभावी होता जा रहा है।

मंगलवार की सुबह कुहासे में घुली रही तो हवाओं का रुख भी पछुआ रहने से ठंडी हवाओं का झोंका लोगों को ठंडक का अहसास कराता रहा। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुरूप पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों पर भी प्रभावी हो रहा है। पहाड़ों का असर मैदानी इलाकों में होने की वजह से ठंडक का व्‍यापक असर स्‍पष्‍ट नजर आने लगा है। मौसम व‍िभाग की ओर से इस बाबत पूर्व में ही असर का अनुमान जताया गया था।

सोनभद्र और मीरजापुर जैसे पहाड़ी इलाकों में सुबह कोहरा स्‍पष्‍ट नजर आने लगा है। जबक‍ि आंचल‍िक क्षेत्रों में कुहासा अब गहराने लगा है। जल्‍द ही यह कोहरे का रूप लेगा और पूर्वांचल के कई इलाकों में कोहरे का असर स्‍पष्‍ट होने लगेगा। मौसम वि‍भाग की ओर से हालांक‍ि अगले कुछ द‍िन मौसम का रुख म‍िला जुला बने रहने की उम्‍मीद है। मौसम व‍िभाग की ओर से इस पूरे सप्‍ताह में अध‍िक बदलाव की उम्‍मीद नहीं है।