वाराणसी में सीजन का सबसे कम तापमान, गलन बढ़ाएगी दुश्वारियां
वाराणसी में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। तापमान में गिरावट से लोगों को दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर गरीब और बेघर लोगों को। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में लगातार मौसम का रुख ठंड की ओर होता जा रहा है। वातावरण में गलन दिन प्रतिदिन प्रभावी होता जा रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि किसी व्यापक परिवर्तन के रुख से इंकार किया है। अगले चार दिनों तक किसी प्रकार का अलर्ट नहीं होने के बाद भी मंगलवार की सुबह तापमान 10.3 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया गया। पारा लगातार कम होने की वजह से गलन पूर्वांचल में प्रभावी होता जा रहा है।
मंगलवार की सुबह कुहासे में घुली रही तो हवाओं का रुख भी पछुआ रहने से ठंडी हवाओं का झोंका लोगों को ठंडक का अहसास कराता रहा। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुरूप पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों पर भी प्रभावी हो रहा है। पहाड़ों का असर मैदानी इलाकों में होने की वजह से ठंडक का व्यापक असर स्पष्ट नजर आने लगा है। मौसम विभाग की ओर से इस बाबत पूर्व में ही असर का अनुमान जताया गया था।
सोनभद्र और मीरजापुर जैसे पहाड़ी इलाकों में सुबह कोहरा स्पष्ट नजर आने लगा है। जबकि आंचलिक क्षेत्रों में कुहासा अब गहराने लगा है। जल्द ही यह कोहरे का रूप लेगा और पूर्वांचल के कई इलाकों में कोहरे का असर स्पष्ट होने लगेगा। मौसम विभाग की ओर से हालांकि अगले कुछ दिन मौसम का रुख मिला जुला बने रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से इस पूरे सप्ताह में अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं है।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 27.0°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 10.3°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.0 डिग्री कम रहा। इस दौरान आर्द्रता न्यूनतम 68% और अधिकतम 79 फीसद दर्ज की गई। अगले चार दिनों तक मौसम के रुख में कुछ खास परिवर्तन की उम्मीद कम है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।