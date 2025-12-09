वाराणसी में युवक युवती के मोबाइल पर बात करने को लेकर हुए विवाद में दोनों के परिजन भिड़े
वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव में मोबाइल पर बात करने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दो महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। कपसेठी थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव में मंगलवार की सुबह मोबाइल पर बात करने के विवाद के चलते दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस संघर्ष में दो महिलाओं सहित पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों से तीन लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, एक पक्ष की एक लड़की बाहर रहकर पढ़ाई कर रही है, जबकि दूसरे पक्ष का युवक बेंगलुरू में नौकरी कर रहा है। युवक हाल ही में अपने गांव आया था। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर बार-बार फोन करने का आरोप लगा रहे थे, जिससे तनाव बढ़ गया।
सोमवार को युवती ने युवक के मोबाइल पर मिस कॉल किया। जब युवक ने कॉल बैक किया, तो आरोप है कि युवती ने गाली-गलौज और धमकी दी। इस पर युवक ने कपसेठी थाने में तहरीर दी थी।
पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि मंगलवार की सुबह इसी विवाद को लेकर युवक और युवती के परिवार के लोग आमने-सामने आ गए। इस दौरान मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष से रवि शंकर (30 वर्ष) बाइक से जा रहा था, तभी लड़की के पक्ष के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना से विवाद और बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और ईट-पत्थर चले।
इस झड़प में बदामा देवी, शैलेश शंकर, कन्हैया लाल, प्रमिला देवी और लालमणि को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज सेवापुरी के राजकीय अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से दोनों पक्षों के बीच तनाव व्याप्त है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के विवाद का मामला क्षेत्र में पहली बार सामने आया है। पुलिस ने सभी पक्षों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने गांव में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।