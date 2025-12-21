जागरण संवाददाता, वाराणसी। वैसे तो बनारसी ठगों के कई क‍िस्‍से फेमस हैं लेक‍िन इस बार सोशल मीड‍िया पर 20 रुपये बताकर 120 रुपये मांगने का क‍िस्‍सा खूब वायरल हो रहा है। बनारस के ठेले पर छोला भटूरा खि‍लाने वाले का भाव तो रेस्‍टोरेंट से भी ऊपर भाग गया। देखते ही देखते छोले भटूरे वाले का चेहरा चर्चा में आ गया। इसके अलावा भी कई कारोबार‍ियों पर ठगने का आरोप लगाया गया है।

रूही वर्मा नाम के एक्‍स हैंडल से जारी पोस्‍ट में ल‍िखा है क‍ि - वाराणसी आने वाले पर्यटकों - सावधान! यदि आप वाराणसी में हैं या आने की योजना बना रहे हैं, तो इस धोखाधड़ी से सावधान रहें। एक छोले-भटूरे विक्रेता ओवरब्रिज के नीचे ठेला लगाता है। वह पहले 20 रुपये प्रति थाली बताता है, लेकिन खाने के बाद 120 रुपये मांगता है। यदि आप मना करते हैं, तो वह गाली-गलौज करता है, धमकी देता है और यहां तक कि मारपीट भी कर सकता है।

स्टेशन के पास कुछ गन्ने के रस के विक्रेता भी इसी तरह की चालें चलते हैं - वे जबरदस्ती अतिरिक्त रस डालते हैं और बाद में दो गिलास के पैसे मांगते हैं। यदि आप विरोध करते हैं, तो एक गिरोह आ जाता है। ऐसे लोग वाराणसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सतर्क रहें। ऑर्डर देने से पहले स्पष्ट रूप से कीमत पूछें।

इस पोस्‍ट पर बनारस के तमाम लोगों ने भी अपनी प्रत‍िक्र‍िया देते हुए बनारस की छव‍ि को खराब करने वाले ऐसे कारोबार‍ियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। वाराणसी पुल‍िस सह‍ित तमाम लोगों को यह पोस्‍ट शेयर कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने को कहने के साथ ही बनारसी पन को बचाए रखने और पर्यटन की शाख को बनाए रखने के ल‍िए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।